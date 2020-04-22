İfadesinde itiraf etti: ‘Araziye baktım, kaçak yoktu’

Cumhurbaşkanlığı İiletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı ortaya çıkan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın ifadesinde "olay yerinde kaçak yapı görmedim"dediği ortaya çıktı. Özçağdaş'ın ifadesi hem kendi partisi CHP bem de Cumhuriyet'in tezlerini darmadağın etti.

Özçağdaş'ın ifadesinde şunları söylediği belirtldi:

ARAZİYE BAKTIM KAÇAK YOKTU!

Ben Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı olarak görev yapmaktayım ve aynı zamanda yine Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Meclisi Grup Başkanıyım. Grup Başkanı olarak basına yansıyan kaçak inşaatın devam edip etmediğini görmek amacıyla ilçe sınırları içerisindeki şikayet konusu olan yere yanımda yine parti görevlisi olan Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyar ile bana ait olan 34 SZ …. Plaka sayılı aracım ile gittim. Konu olan yer kamuya açık herkesin görebileceği sokaktan geçince net bir şekilde görülen taşınmaz arazide herhangi bir şekilde kaçak inşaatın olmadığını caddeden geçerken gördüm ve konu ile ilgili herhangi bir bilgi istenildiği zaman bilgim olsun diye fotoğrafını çektim. Fotoğrafa bakıldığı zaman boş bir arsa olup içinde insanların olmadığı görülmektedir. Ben üzerime isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Herhangi bir şekilde kimsenin özel hayatına müdahale etmem ve konut dokunulmazlığı ihlali söz konusu değildir. Çünkü herkes tarafından kolaylıkla görülen bir arazidir. Etrafı herhangi bir şekilde kapatılmamıştır. Bu anlattıklarım kendi rızam ile tutanakla teslim ettiğim fotoğrafta görülecektir. Fotoğrafını çektiğim alan Boğaziçi imar alanında olup herhangi bir şekilde inşaat yapılması yasaktır. Belediyedeki görevim ve siyasi kişiliğim nedeniyle basına da yansıyan bu taşınmazın son durumunu görmek amacıyla gittim. Herhangi bir suç işleme kastım da yoktur ve müştekiyi de tanımam."

Cumhuriyet Gazetesi ve CHP, Fahrettin Altun'un Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladığı arazi üzerine kaçak yapı inşaa ettiğini iddia etmişti.