Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kabe'de teravih cemaatsiz kılınacak

'de teravih cemaatsiz kılınacak

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayı boyunca 'nin de içinde bulunduğu Mekke'deki ile Medine'deki 'de teravih namazlarının cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacağını duyurdu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 13:53 ABONE OL
Kabe'de teravih cemaatsiz kılınacak

Harameyn İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki teravih namazlarının sadece söz konusu kurumda görev yapan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevlilerin katılımıyla kısaltılarak 10 rekat şeklinde eda edileceği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, ramazan ayı boyunca, daha önce sokağa çıkma yasağı getirilen kentler dahil ülke genelindeki tüm bölgelerde halkın 09.00 ile 17.00 saatlerinde sokağa çıkışına izin verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.

Ülkede ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde cuma ve cemaatle namaz kılınması, itikafa girilmesi, iftar verilmesi, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılması ve hurma gibi yiyecek bulundurulması yasaklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Kabe'de teravih cemaatsiz kılınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA