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AK Parti'den CHP röntgenciliğine tepki: Bu edepsizce bir saldırıdır!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber canlı yayınında 23 Nisan değerlendirmesi yaptı. Akbaşoğlu ayrıca İletişim Başkanı 'un evinin CHP'li isimlerce dikizlenmesi, gizlice fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili de sert açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Bu edepsiz ve terbiyesizce bir yaklaşımdır. Aile mahremiyetini hiçe sayan bir saldırıdır" dedi.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 14:12 ABONE OL
AK Parti'den CHP röntgenciliğine tepki: Bu edepsizce bir saldırıdır!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber canlı yayınına katılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 1. Meclisin kurulmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gazi meclis olma özelliğini 1 asrı devriği günlerde 15 Temmuz destanı ile yeniden tescillemesine değinen Akbaşoğlu "O günlerde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı gibi 15 temmuz hain işgal ve darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet millet bütünleşmesiyle yeniden gazi olmuştur meclisimiz" dedi.

AK Parti'den CHP röntgenciliğine tepki: Bu edepsizce bir saldırıdır! | Video

"BU ÇOK TERBİYESİZCE BİR YAKLAŞIMDIR"

"Sayın Fahrettin Altun'un evinin gizlice görüntülenmesi, oradan bir şeyler çıkarma ümidiyle casusluk yapılması. Bu çok terbiyesizce, edepsizce kabul edilemez bir yaklaşımdır. Bu aile mahremiyetine, konut dokunulmazlığına karşı yapılmış bir saldırıdır. Asla kabul edilemez. İstanbul'da hastanelerin yollarını yapmayan bir belediye yönetimi ile bütünleştirildiğinde Fahrettin Altun beye olan yaklaşım CHP'nin maalesef bu milletin ve devletin kendisiyle hareket etme tutum ve davranışından farklı bir yolda olduğunu göstermektedir. Bunu CHP tabanı da yönetimi de kabul etmemelidir."

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AK Parti'den CHP röntgenciliğine tepki: Bu edepsizce bir saldırıdır!
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