AK Parti'den CHP röntgenciliğine tepki: Bu edepsizce bir saldırıdır! | Video
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber canlı yayınında 23 Nisan değerlendirmesi yaptı. Akbaşoğlu ayrıca İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'li isimlerce dikizlenmesi, gizlice fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili de sert açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Bu edepsiz ve terbiyesizce bir yaklaşımdır. Aile mahremiyetini hiçe sayan bir saldırıdır" dedi.