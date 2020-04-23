Almanlar kararını verdi! Türkiye'ye akın edecekler...

Alman siyasilerin "Yaz tatillerinizi Almanya'da geçirin veya iptal edin" çağrısına rağmen Almanlar yaz tatili için rezervasyon yapmaya başladı. Almanlar'ın en çok tercih ettiği yer ise Antalya oldu. Almanya'da seyahat acenteleri ve online tatil satış sitelerine rezervasyon yazılımı sunan Traffics'in yayınladığı verilere göre Almanya'da koronaya rağmen en çok Antalya satılıyor.

ANTALYA'YI ÖZLÜYORLAR

Traffics'ten yapılan yazılı açıklamada koronavirüs salgınına rağmen Almanların hem tatil imkanlarını araştırmaya, hem de temmuz ve ağustos ayları için tatil rezervasyonu yaptırmaya devam ettiği belirtiliyor. Verilere göre Antalya hem rezervasyonsuz aramalarda, hem de rezervasyonla sonuçlanan aramalarda özlenen tüm destinasyonların başını çekiyor.

ÇAĞRILARI DİNLEMİYORLAR

Siyasilerin "Tatilinizi Almanya'da geçirin veya iptal edin" açıklamasına Alman Seyahat Derneği Başkanı Norbert Fiebig "Tatilimizi planlama konusunda kimseye ihtiyacımız yok" diye tepki göstermiş, önlem alarak tatilin tekrar mümkün olacağını söylemişti. Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller de "Türkiye'nin içinde yer aldığı Akdeniz'de önümüzdeki günlerde tatil mümkün" demişti.

RUSYA'DAN İLK TURİST ÇIKIŞI TÜRKİYE'YE OLUR

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Yuri Barzykin, ülkesinden tatil amaçlı çıkışların ilk önce Türkiye ve Yunanistan'a olmasının beklendiğini söyledi. Barzykin "Popüler olan Türkiye ve Yunanistan'ın, temmuz ortasından itibaren Rus turistleri ağırlamaya başlayacağını bekliyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA % 29, MİLANO'DA % 4

Otel dolulukları tüm dünyada mart ayında beklendiği gibi dibe vurdu. En fazla düşüşü İtalya yaşarken, Türkiye'nin Mart 2020 otel dolulukları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.2 azalarak yüzde 28.6 oldu. İstanbul'un doluluk oranı, yüzde 59.8 azalarak yüzde 29 oldu. Avrupa'da doluluk oranı ortalama yüzde 26.3'a inerken Milano'da bu rakam yüzde 4'e kadar düştü.

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