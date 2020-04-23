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HABERİ| Corona virüsü salgını ne zaman sona erecek? Uzmanlar tarih vermeye devam ediyor!

İlk olarak 'de ortaya çıkan ancak sonrasında küresel bir hal alan salgınından haberleri gelmeye devam ederken tüm dünya salgının biteceği tarihi merak ediyor. Bilim insanlarının konuya yönelik açıklamaları peş peşe gelirken büyük bir çoğunluk yaz aylarında KOVİD-19 virüsünün vaka sayısı grafiğinin dünya genelinde inişe geçeceği yönünde iddialar ortaya atılıyor. Öte yandan Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, karamsar dünya geneline yayılan corona virüsü salgınında karamsar değerlendirmelerde bulundu. Japan Times'a konuşan Kentaro Iwata, korona salgınının 2021 yılında dahi kadar kontrol altına alınamayacağını öngördüğünü açıkladı. Birçok ülke KOVİD-19 salgınının bitmesi için tedavi ve aşı bulmaya çalışırken öte yandan tüm dünya corona virüsü ne zaman bitecek sorusunun yanıtına kilitlenmiş durumda. İşte bu kapsamda gelen son dakika haberleri ve uzman görüşleri…

Giriş Tarihi: 23.04.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 17:12
Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Tüm dünyada küresel bir salgın haline gelen KOVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili olarak vatandaşlar bu sürecin sona ereceği tarihle ilgili " ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı için araştırmalarını sürdürüyor. Konuya dair haberleri gelmeye devam ederken bilim insanları ve tüm uzmanlar salgına karşı aşı ve tedaviyi bulabilmek için adeta seferber olmuş durumda. Henüz gerçek anlamda net bir sonuç elde edilmese de çoğu uzman bu sürecin Haziran ayı gibi sona ereceğini iddia ediyor. Şuan için konuya dair net bir yanıt vermek mümkün olmasa da bazı uzmanlar salgınla ilgili olarak karamsar tablo çizmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi corona virüs salgınının biteceği tarihi heyecanla beklemeye devam ederken bazı yetkili isimler ise konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, corona virüsü ne zaman bitecek? İşte uzmanların açıkladığı son dakika görüşleri!

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE UZMANLARIN AÇIKLAMALARI!

Dünya genelinde artmakta olan vaka sayısı ile beraber insanlar tedbir amaçlı karantina sürecine devam ediyor. Ancak bir yandan da hayatın ne zaman normale döneceği merak edilirken uzman isimlerin açıklamaları ise peş peşe geliyor. İşte konuya dair son dönemde yapılan o açıklamalardan sadece birkaçı...

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, karamsar değerlendirmelerde bulundu..

Japan Times'a konuşan Kentaro Iwata, salgının 2021 yılında dahi kadar kontrol altına alınamayacağını söyledi.. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Iwata, virüsün Japonya özelinde önümüzdeki yaza kadar kontrol alınabileceğini ancak bunun dünya geneline yansımasının neredeyse imkansız olduğunu ifade etti..

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Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Proseför Kentaro Iwata'nın ve 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:. "Olimpiyat oyunlarının düzenlenebilmesinin iki şartı var; biri virüsü Japonya'da kontrol altına almak, diğeri ise dünya genelinde kontrol altına almak.".

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

"Çünkü dünyanın her yerinden sporcuları ve izleyecileri Japonya'ya davet edeceksiniz.".

"Belki Japonya'da önümüzdeki yaza kadar virüs kontrol altına alınabilir ancak dünya genelinde bunun başarılacağına inanmıyorum."

"Dolayısıyla olimpiyat oyunlarının 2021 yılının yazında da düzenleneceği konusunda karamsarım." İfadelerini kullandı.

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı:

Salgının muhtemelen Mayıs ayı ortası ya da Haziran ayında biteceğini belirten Çelik, salgının henüz tepe noktaya ulaşmadığını ve önümüzdeki iki haftanın kritik olduğunu söyledi. Tarafsız Haber Ajansı'a konuşan Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'in açıklamaları şu şekilde: "Bu hafta kritik diye düşünüyorum hatta önümüzdeki hafta. Çünkü iki haftalık kuluçka süresini göz önüne alırsanız bu özellikle yurt dışından gelenlerin bulaştırıcılığı diğer insanlarda çıkması ortalama kuluçka süresi 5.2 gün ama 11.5 güne kadar vakaların çoğu gözüküyor

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Çinden gelen ilaçlar etkili mi? Sorusuna yanıt olarak ise "Onun için çok erken, sonuçları için çok erken, çünkü bu ilaçları bir iki ayın üzerinde 20-30 hastada görmek lazım, bunu diğer hastalarla kıyaslamanız gerekiyor. Sonucu görmek sanıyorum Mayıs başını bulur diye düşünüyorum bizim ülkemiz için çünkü daha yeni geldi. Geçen hafta aldık, onları vermeye başladık hastalarımıza, zaman ne getirecek bakacağız." İfadelerini kullandı.

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Hürriyet'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel 8 Nisan 2020 tarihli röportajında, "Kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya (yatay duruş) dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak" dedi.

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