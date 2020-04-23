İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ancak sonrasında küresel bir hal alan corona virüsü salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ederken tüm dünya salgının biteceği tarihi merak ediyor. Bilim insanlarının konuya yönelik açıklamaları peş peşe gelirken büyük bir çoğunluk yaz aylarında KOVİD-19 virüsünün vaka sayısı grafiğinin dünya genelinde inişe geçeceği yönünde iddialar ortaya atılıyor. Öte yandan Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, karamsar dünya geneline yayılan corona virüsü salgınında karamsar değerlendirmelerde bulundu. Japan Times'a konuşan Kentaro Iwata, korona salgınının 2021 yılında dahi kadar kontrol altına alınamayacağını öngördüğünü açıkladı. Birçok ülke KOVİD-19 salgınının bitmesi için tedavi ve aşı bulmaya çalışırken öte yandan tüm dünya corona virüsü ne zaman bitecek sorusunun yanıtına kilitlenmiş durumda. İşte bu kapsamda gelen son dakika haberleri ve uzman görüşleri…