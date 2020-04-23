Son dakika haberler | Uzmanlardan corona virüsü için kritik açıklamalar geliyor! Corona virüsü salgını ne zaman bitecek?

Tüm dünyada küresel bir salgın haline gelen KOVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili olarak vatandaşlar bu sürecin sona ereceği tarihle ilgili "Corona virüsü ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı için araştırmalarını sürdürüyor. Konuya dair son dakika haberleri gelmeye devam ederken bilim insanları ve tüm uzmanlar salgına karşı aşı ve tedaviyi bulabilmek için adeta seferber olmuş durumda. Henüz gerçek anlamda net bir sonuç elde edilmese de çoğu uzman bu sürecin Haziran ayı gibi sona ereceğini iddia ediyor. Şuan için konuya dair net bir yanıt vermek mümkün olmasa da bazı uzmanlar salgınla ilgili olarak karamsar tablo çizmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi corona virüs salgınının biteceği tarihi heyecanla beklemeye devam ederken bazı yetkili isimler ise konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, corona virüsü ne zaman bitecek? İşte uzmanların açıkladığı son dakika görüşleri!

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE UZMANLARIN AÇIKLAMALARI!

Dünya genelinde artmakta olan vaka sayısı ile beraber insanlar tedbir amaçlı karantina sürecine devam ediyor. Ancak bir yandan da hayatın ne zaman normale döneceği merak edilirken uzman isimlerin açıklamaları ise peş peşe geliyor. İşte konuya dair son dönemde yapılan o açıklamalardan sadece birkaçı...