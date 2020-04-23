SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca 23 Nisan corona virüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüsten vefat ve vaka sayısı

Corona virüsü vaka sayısı her gün olduğu gibi bugün de vatandaşlar için merak konusu oldu. KOVİD-19 hastalığının kaynağı olan corona virüsü şu ana kadar 3 milyona yakın insana bulaştı ve on binlerce insanın da doğrudan ya da dolaylı olarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyada birçok ülkenin sağlık sistemi çöktü ve hastalar arasında ayrım yapılmaya başlandı. Türkiye'de ise sağlık sisteminin 6'da 1'lik kapasitesinin kullanımda olduğu ve hastanelerin %30 doluluk oranına sahip olduğu açıklandı. Peki, Türkiye'de son durum ne? Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısı, sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, eğer kurallara uymaya devam edilirse, Türkiye 5 binli vaka sayısını gördüğü hafta 'haftalık pik noktası'na ulaşmış diyebileceğiz. Yani, 1 hafta içerisinde en çok vakanın bildirildiği dönemi, çoktan geride bırakmış olacağız.

Son dakika! Son 24 saatte 115 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti | Video

23 NİSAN CORONA VİRÜS VERİLERİ

Bugünkü test sayısı: 40.962

Bugünkü vaka sayısı: 3.116

Bugünkü hayatını kaybedenlerin sayısı: 115

Bugünkü iyileşenlerin sayısı: 2.014

FİLYASYONLA 322 BİN 754 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini bildiren Bakan Koca, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir." dedi.

11 Mart'ta açıkladıkları ilk vakadan itibaren, tespit edilen her vakada filyasyon yöntemini uyguladıklarını kaydeden Bakan Koca, pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştıklarını belirtti.