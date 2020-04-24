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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan , ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 17:35 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Corona virüs salgını sonrası atılacak adımlar ele alındı | Video

SALGIN SONRASI DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
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