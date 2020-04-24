Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Corona virüs salgını sonrası atılacak adımlar ele alındı | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Corona virüs salgını sonrası atılacak adımlar ele alındı | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Corona virüs salgını sonrası atılacak adımlar ele alındı | Video
24.04.2020 | 17:27
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Corona virüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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