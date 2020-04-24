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'den operasyon açıklaması: Etkisiz hale getirildiler...

'ndan yapılan açıklamasında, " kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 11:07 ABONE OL
MSB'den son dakika operasyon açıklaması: Etkisiz hale getirildiler...

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB TWİTTER'DAN DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından operasyon ile ilgili bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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MSB'den son dakika operasyon açıklaması: Etkisiz hale getirildiler...
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