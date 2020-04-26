AK Parti'den CHP'nin 'limon kumpası' yalanına suç duyurusu! 3 kişi gözaltında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından 'Ekrem İmamoğlu'na limon kumpası' şeklinde yayınlanan videonun aslında AK Parti'ye kumpas olduğuna yönelik bir kumpas olduğunun ortaya çıkması üzerine AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık, şikayet üzerine soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri seçim döneminde DP ve CHP ile irtibatları bulunan Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman'ı gözaltına aldı.

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek, 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'yle (DP) çalıştığı öğrenilmişti.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik

CHP VE DP'LİLERLE KOLKOLA

Mahmut Dölek'in; 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı belirlenmişti. Dölek'in, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'le birçok fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabında, Demokrat Parti'nin seçim çalışmalarına ve mitinglerine katıldığı açıkça görülmüştü.

Dölek'in, 5 Nisan 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda, "Her zaman kendisiyle çalışmaktan onur duyduğum ahlaklı başkan Alparslan Gürgenç ile Demokrat Parti ilçe başkanı, meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarıyla Erdemli Adliyesi personellerini ziyaret ettik" ifadeleri yer alıyordu.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı; Mersin Erdemli ilçesinde çekilen bu kurgu görüntüler hakkında harekete geçti…

AK Parti Mersin İl Başkanlığı; Mersin Erdemli ilçesinde çekilen bu kurgu görüntüler hakkında harekete geçti…

AK PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulunmuş, "Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu gerçeklerin ortaya çıkması ardından AK Parti Mersin İl Başkanı Cesin Ercik'in şikayeti üzerine savcılık harekete geçti. Dün emniyette ifade veren Cesim Ercik'in şikayeti ile başlatılan soruşturma çerçevesinde Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman gözaltına alındı.

Başsavcılığın talimatıyla dün gece saat 22.00 sıralarında söz konusu üç şüphelinin adresine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan üç şüphelinin cep telefonlarına el konuldu. Her üç şüphelinin evlerinde ayrı ayrı arama yapıldı. Şüpheliler Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

AK PARTİ: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Sabah.com.tr'ye açıklama yapan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik şunları söyledi:

"Bu 3 şahıs AK Parti Mersin İl Başkanı olarak benim yaptığım suç duyurusundan sonra gözaltına alındı. CHP suç duyurusunda bulundu mu bunu bile bilmiyorum. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Arkasındaki para trafiği ve farklı ilişkiler neyse ortaya çıksın istiyoruz. Bizim asla yargıya müdahalemiz olmaz. Ama bu süreçte AK Parti'nin adını kullanarak kirli kurgulara da izin vermeyiz."