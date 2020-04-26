CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kolisi yardımına başvuran Ali Genlik yardım kolisini aldıktan sonra "İki aydır evdeyim, beni işten çıkardılar, eşim kanser hastası ve Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk feda kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim. Evde kendimizi çok yalnız hissettim" demişti.

Genlik'in Ortaköy'de bir işletmede şef olduğu, sosyal güvencesinin bulunduğu anlaşılmıştı. Ayrıca orta halli bir yaşamı olduğuna ilişkin fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

Genlik'in kamu kurumlarına herhangi bir yardım amaçlı başvurusunun olmadığı belirlenirken sosyal medyaya düşen yeni görüntüleri İBB görevlilerine söylediği ve kamuoyuna yansıyan sözleri ile çelişti.

CHP’nin fakir Ali’sinin şok görüntüleri! İBB'nin kurgu haberi ile gündem olmuştu | Video

YEMEK TARİFİ VERDİ!

Görüntülerde evinde mutfakta bulunan Genlik, alkollü içecek kutusu elinde yemek yapmaya başlıyor. Genlik, bugünlerde her ne alırsak yıkıyoruz demeyi de ihmal etmedi. Basit bir yemek yapacağını söyleyerek tavukları jurnel doğrayan Genlik, mantarı da sirkeye koymayı unutmadı. Yemek tarifi veren Genlik'in bu görüntüleri görenler, CHP'li İBB'ye ve Genlik'e kendilerini yanılttıkları gerekçesiyle tepki gösteriyor.

İşte kamuoyunda tepkiyle karşılanan o kurgu video:

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