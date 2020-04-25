Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:58
02:20
01:06
00:54
03:24
02:51
01:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj | Video 25.04.2020 | 23:45
00:37
Kılıçdaroğlu ve CHP’liler ayrı telden çaldı | Video 25.04.2020 | 23:37
01:38
01:05
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama | Video 25.04.2020 | 22:30
02:18
03:48
03:01
Alevilerden İBB'ye sert tepki! "Alevi toplumundan özür dilemeli" | Video 25.04.2020 | 18:01
00:44
Başkan Erdoğan'dan şiirli paylaşım | Video 25.04.2020 | 17:34
05:28
04:24
01:33
Marmaray raylarına oturarak çantamda bomba var dedi! | Video 25.04.2020 | 16:33
03:38
01:53
00:56
Temizlik görevlisinin mahalleliyi neşeye boğduğu anlar kamerada | Video 25.04.2020 | 15:30
İBB’den gıda yardımı kolisi alan ve "İşsizim. Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk feda kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim" şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelen Ali Genlik’in, kamuoyuna gerçek dışı bilgiler verdiği öğrenildi. İBB tarafından finanse edildiği ifade edilen sosyal medya hesapları, kurgu röportajı yayınladıİDDİA: "İşsizim" GERÇEK: Ortaköy'de bir kafeteryada şef olarak çalışıyor
İDDİA: "Sosyal güvencem yok" GERÇEK: Sigortası devam ediyor
İDDİA: "Devlete başvurdum, yardım eden olmadı" GERÇEK: "Kayıtlı herhangi bir başvurusu yok"
İDDİA: "2,5 aydır çalışmıyorum" GERÇEK: "İçişleri Bakanlığı'nı kafeteryaları kapatma genelgesi tarihi 16 Mart 2020. Video 16 Nisan'da çekilmiş. Genelgeye göre 2.5 ay değil 1 aydır işe gitmiyor"