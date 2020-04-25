İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj | Video

İBB’den gıda yardımı kolisi alan ve "İşsizim. Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk feda kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim" şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelen Ali Genlik’in, kamuoyuna gerçek dışı bilgiler verdiği öğrenildi. İBB tarafından finanse edildiği ifade edilen sosyal medya hesapları, kurgu röportajı yayınladı

İDDİA: "İşsizim" GERÇEK: Ortaköy'de bir kafeteryada şef olarak çalışıyorİDDİA: "Sosyal güvencem yok" GERÇEK: Sigortası devam ediyorİDDİA: "Devlete başvurdum, yardım eden olmadı" GERÇEK: "Kayıtlı herhangi bir başvurusu yok"İDDİA: "2,5 aydır çalışmıyorum" GERÇEK: "İçişleri Bakanlığı'nı kafeteryaları kapatma genelgesi tarihi 16 Mart 2020. Video 16 Nisan'da çekilmiş. Genelgeye göre 2.5 ay değil 1 aydır işe gitmiyor"