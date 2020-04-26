Devletimiz hızır gibi yetişti ilk oruç ülkemizde nasip oldu

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları devam ediyor. Türk vatandaşlarının yerleştirildikleri yurtlarda iftarlık ve sahurluk yemek dağıtımı yapılıyor. Kuran okumak isteyenlere Kuran-ı Kerim veriliyor. Almanya'dan 21 Nisan'da getirilerek Giresun'da karantinaya alınan vatandaşlar 210 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gülpembe Hatun Yurdu'nda 5 gündür karantinada. Almanya'nın Stuttgart şehrinden gelen Sabriye Güler, "İlk oruç ülkemizde nasip oldu. Bayramı inşallah memleketim Afyonkarahisar'daki köyümde geçireceğim" dedi.

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Cemile Ekici ise kendilerine Türkiye'ye gelme imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ramazan ayını ve bayramı yurt dışında geçireceğim için çok üzülüyordum, çok bunalmıştım. Allah razı olsun bir anda karşımıza ülkeye gelme imkanı çıktı, hızır gibi yetiştiler. Şükürler olsun geldik." diye konuştu.

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'BAYRAMI GÖRECEĞİZ'

Hatun Yaşar ise ramazanda ülkede bulunduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Geldim ülkemde ezan seslerini duydum, namazımı da kılıyorum, çok şükür söylenecek başka söz yok. Hayırlısıyla inşallah ramazanı geçireceğiz, bayramı göreceğiz." diye konuştu. Neslihan Kabil de ramazanı ve bayramı Türkiye'de geçirmeyi beklemediğini anlatarak, "Bir anda bu imkan doğdu, Allah devletimizden razı olsun. İlk orucumuzu da Türkiye'de geçirdik, çok güzel bir his." ifadesini kullandı.Kabil'in eşi Alaaddin Kabil, 10 günlüğüne gittikleri Almanya'dan yurda dönüşte sıkıntı yaşadıklarına işaret etti. Yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kabil, "Ramazanı Almanya'da geçirmek istemiyordum, onun için ülkeye dönmek istiyordum, tabii süreç uzadı. Kısa süre önce de devletimiz sağolsun getirdiler." dedi.

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