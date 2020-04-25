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Son dakika haberi: Bilim 'ten önemli açıklamalar! ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı uyarısı...

Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. , ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rakamların ümit verici olduğunu dile getiren Çelik, bunda en önemli payın sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirtti. Prof. Dr. İlhami Çelik, coronavirüs pik yaptı mı, ne zaman sona erecek gibi sorulara önemli cevaplar verdi. Çelik Ramazan bayramı için uyarılarda bulundu. İşte Bilim 'in son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:28
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten önemli açıklamalar! Coronavirüs ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı uyarısı...

Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. ; salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkedeki cornavirüs vaka sayılarının düşük seviyede seyrettiğini dile getirdi. Bunun ümit verici olduğunu belirten Çelik, 1-2 haftada hastalığın pik yapmasını Haziran'da ise normal hayata dönülebileceğini düşündüklerini kaydetti. Çelik ayrıca insanların psikolojilerinin bozulmaya başladığını da dile getirerek; "Takıntılı bir şekle getirmenin anlamı yok. Giysilerden, ayakkabılardan bulaştığına dair bir kanıt yok" dedi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten önemli açıklamalar! Coronavirüs ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı uyarısı...

BEKLENEN ARTIŞ NORMAL!

Üyesi Prof. Dr. yaptığı açıklamalarda, vaka sayılarının düşük seviyede olduğunu ve bunun ümit verici olduğunu kaydetti. Bunda da en önemli etkenin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu belirten Çelik; "Her gün takip ediyoruz diğer ülkelerin rakamlarını. Amerika şu anda en fazla hasta sayısına ve ölüm oranına sahip ülke olarak gözüküyor. Tüm vakaların yüzde 31'i civarında Amerika'ya ait. Bu ciddi bir rakam. Türkiye 7'nci sırada şu an da. Türkiye'nin hem milyondaki vaka sayısı hem de milyondaki ölüm sayısı açısından bu ilk 7 ülke arasında en iyi olduğunu görüyoruz. Beklenen artış normal, zaten yedi günde iki katına çıkmasını bekliyorduk rakamların.

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten önemli açıklamalar! Coronavirüs ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı uyarısı...

Böyle giderse haftada bir iki katına çıkması normal gözüküyor. Ama bizim vaka sayımızın bu hafta biz ikiye katlamasından daha düşük seviyede olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ümit verici, yapılan bu sokağa çıkma kısıtlaması önlemlerinin oldukça işe yaradığını görmekteyiz" dedi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten önemli açıklamalar! Coronavirüs ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı uyarısı...

ENFEKSİYON ZİNCİRİNİ KIRMANIN EN ETKİLİ YOLU...

Enfeksiyon zincirini kırmanın en etkili yolunun sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu ancak insanların da psikolojilerinin de düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Çelik; "Bu virüs insandan insana bulaşıyor. Bir kişide varsa diğerine geçiyor. Sıtmada gördüğümüz gibi sivrisinek aracılığı ile bulaşmıyor.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten önemli açıklamalar! Coronavirüs ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı uyarısı...

DİREKT BİR İNSANDAN DİĞER İNSANA BULAŞIYOR

Dolayısıyla yapmamız gereken en basit şey, enfeksiyon zincirini kırabilmek için iki insanın bir araya gelmesini önlemeye çalışmak. Başka insanların sokakta, kapalı alanlarda veya herhangi bir yerde bir araya gelmesini engellememiz gerekiyor bulaşı engellemeniz için. Dolayısıyla yapılacak en iyi şey, insanların evlerinde kalması. Enfeksiyon zinciri vektör dediğimiz başka bir taşıyıcıya sahip değil. Direk bir insandan diğer insana bulaşıyor. Bunu engellemenin en iyi yolu sokağa çıkmayı kısıtlamaktır. En güzeli insanların sokağa tamamen çıkmamasıdır. Ama bu insanların yaşamı ile bağdaşmayacak kadar zor bir durumdur. Şimdi kendimizi düşünecek olursak evde hapis hayatı yaşıyorsunuz.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten önemli açıklamalar! Coronavirüs ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı uyarısı...

Tüm insanları buna mahkum ettiğimiz zaman, size su getirecek kimse olmayacak, ekmeğinizi kim alacak, yemeğinizi kim alacak ve nasıl çalışıp nasıl geçineceksiniz? Bunların hepsinin göz önünde bulunması lazım. Bu insanların hepsini bir yere kapatalım, ama bunların sadece bir vücuttan oluşmadığını bir ruhunun, bir psikolojisinin olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Ve şuanda bizimde gördüğümüz en önemli şey, psikolojilerinin çok bozulmaya başladığı. Bununda nedeni sürekli bu korku pompalanmasıdır zaten. İnsanlarda benim koronafobi dediğim bu korku sendromunun oluşmuş olması. Dolayısıyla yasaklamak mümkün ama öbür taraftan insanların psikolojisini düşünmek gerekiyor. Çünkü bu salgın bittiğinde geriye ne kalacak bize onu hesaplamak lazım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten önemli açıklamalar! Coronavirüs ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı uyarısı...

"1-2 HAFTAYA PİK, HAZİRAN'DA DA BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Hastalığın ne zaman pik yapacağını sorulması üzerine Prof. Dr. Çelik, "Daha öncede belirttiğim üzere Haziran gibi düşünüyoruz. Bunun bilimsel kanıtı yok, öngörümüz bu şekilde. Haziran gibi bitmesini ön görüyorum. Pik yaptık mı Türkiye'de? Henüz yapmadık. Pik yapmak için henüz 1-2 hafta olduğu kanısındayım. Umarım insanlarımız önlemlere uyarlar. Bu süreci yayvan bir şekilde geçirmiş oluruz. Hem hastalık iş gücümüz artmamış olur" şeklinde konuştu.

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