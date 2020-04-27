Altun'dan Erbaş'a destek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, linç edilmek istenen Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'a destek paylaşımı yaptı.

Altun paylaşımında "İnsana kâinatta hak ettiği değeri göstererek, evvelimizi ve ahirimizi kul olmanın idrakiyle aydınlatan yüce dinimiz İslâm'ın kaideleri, Ali Erbaş hocaya münasebetsizce saldıranların keyiflerine göre sorgulanacak kaideler değildir." ifadelerine yer verdi

Linç kampanyasına maruz kalmıştı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek geldi

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