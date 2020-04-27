Ankara Barosu fena yakalandı LGBT Hakları Merkezi açmışlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbede eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkiyle ilgili sözler sarfetti. .

Ali Erbaş zina ve eşcinselliğin "hastalıkları da beraberinde getirdiğini" ve kuşakları "çürüttüğünü' söyledi. Şunları kaydetti: "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti.Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim."

Erbaş'ın bu ifadeleri toplumun geniş kesimlerinden destek görürken bazı baroları da rahatsız etti. Ankara Barosu, Erbaş'ın hutbede sarf ettiği sözlerle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

GARİP AÇIKLAMA

Barodan yapılan açıklamada şaşırtıcı ifadeler kullanıldı ve şöyle denildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir.Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır."



SUÇ DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbede halkımıza İslamın evrensel emir ve mesajlarını iletmesi üzerine; İslam dinine, İslam dinine inanan Müslümanlara, Başkanımıza ve Başkanlığımıza karşı Ankara Barosu Başkanlığınca sosyal paylaşım siteleri ve Ankara Barosu'nun resmi web sayfası üzerinden çirkin bir şekilde pervasızca saldırılarda bulunulmuştur" denildi.

Suç duyurusunda; Ankara Barosu yöneticilerinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayırımcılık ile hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

BARO LGBT MERKEZİ AÇMIŞ

Ankara Barosu'nun LGBT ile bağlantısı çıktı. 5 Aralık 2018'te Ankara Baro Yönetim Kurulu'nun kararıyla LGBT Hakları Merkezi'nin kurulduğu ortaya çıktı.

Baro'dan konu ile ilgili yapılan duyuruda, "Baromuz bünyesinde LGBTİQ+ Hakları Merkezi kurulmuştur. Merkezde görev almak isteyen meslektaşlarımızın Baro Kalemine başvuruda bulunmaları gerektiği duyurulur" denildiği öğrenildi

Laikçi dayatma bitmedi

Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu