İnsanlık dışı jet maliyeti tartışmasına sağlık çalışanından tokat gibi cevap

İsveç'ten Leyla babası Emrullah Gülüşken'in Kovid-19 hastası olduğunu söyleyip yardım çağrısında bulunmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca harekete geçmişti. Kovid-19 hastası baba ve evlatları, özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Bugüne kadar 60 bin Türk vatandaşı çeşitli uçuklarla Türkiye'ye getirildiği halde hiçbiri Emrullah Gülüşken kadar konuşulmadı, asılsız iddialarda bulunulmadı. Kovid-19 hastası olan ve bu nedenle Özel ambulans uçakla getirilen Gülüşken'in Kovid-19 hastası olduğu için ambulans uçakla getirildiğini görmek istemeyen bir kesim İsveç'ten Türkiye'ye uçağın maliyetinin ne kadar olduğunu hesaplamaya başladı.

SİYASİ EMELLERİ İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tek bir vatandaşına bile önem vermesini hazmedemeyenler, Gülüşken'in maddi durumu iyi yorumlarını yaparak, 'özel uçakla hasta getirmeye ne gerek vardı?' demek bile istedi. Kovid-19 hastalığının çaresi henüz bulunmamışken, İsveç'te tedaviye alınmayan bir Türk vatandaşının özel ambulans uçakla memlekete getirilmesine yönelik manipülasyon içerikli propaganda yapan bir kesim insanlıktan uzak bir şekilde 'özel uçak maliyeti' tartışması başlattı. Hatta mevcut iktidarı bu konu üzerinden karalamaya kalktı, siyasi emelleri için insanlığı unuttu. Hatta özel jetin yolculuğu boyunca her saatini bile hesaplayan zihniyet, bir saatlik ortalama maliyetinin peşine düştü.

BELGE ORTAYA ÇIKTI AMA HALA KONYALI DENİYOR

İnsanlıktan yoksun bir tartışmayı ortaya atabilen bir kesim, Emrullah Gülüşken hakkında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca gibi Konyalı olduğunu ve akrabası olduğu için de özel jetle getirildiği yalanını bile söyleyebildi. Gülüşken'in Batmanlı olduğunu gösteren bir belge de sosyal medyada paylaşıldı. Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, sosyal medyadan akrabamız değil diye bir açıklama yaparak Gülüşken'in Konyalı olduğunu söyleyenleri yalanladı.

KAZAKİSTAN'DAKİ İNŞAAT İŞÇİSİ İÇİN DE ÖZEL AMBULANS KALDIRILMIŞTI

Sosyal medyada Gülüşken'in Konyalı olduğuna dair yalan hâlâ yayılmaya çalışılıyor. Sosyal medyada yalan fırtınası yaşanırken, sağlık çalışanı olan Arzu Kararmaz bir anısını paylaştı.

Hangi ünlü hangi zengin veya hangi iş adamı ki kendisine özel ambulans uçak tahsis edilmiş? Ve sonunda 112 hastayı bize getirip teslim etti. Meğerse Türkiye'deki ailesine bakabilmek için gittiği Kazakistan'da inşaat işçiliği yaparken kaza Kazakistan'da inşaat işçiliği yaparken kaza geçirilip bir vatandaşımızmış. Yoğun bakım hemşireliği yaptığım Şişli Etfal Hastanesi'nde nöbet tuttuğum bir gece, Kazakistan'dan özel ambulans uçakla getirilecek olan hastanın haberini aldım. Nöbet ekibi olarak merakla bekledik kim acaba bu VIP hasta diye Kaza geçirdiğini öğrenen ailesi Bakanlığı başvurmuş ve derhal hasta Türkiye'ye getirilmişti. Dönemin sağlık Bakanı ile Dr. Fahrettin Koca söyleyeceklerim bu kadar.