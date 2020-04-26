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Leyla'nın son dakika çağrısıyla harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu

isimli gencin son dakika çağrısına cevap veren Coronavirüs hastası olan babası ve kardeşlerini tedavileri için yurda getirdi. Hızla gerçekleşen operasyon 'te ve birçok dünya ülkesinde daha önceki operasyonlar gibi çok ses getirdi. Leyla Gülüşken sağlık çağrı merkezinde duyduklarını A Haber'e anlattı. Ve günün sonunda İsveç'te Coroanavirüs (covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen ölüme terk edilen Emrullah Gülüşken ve çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Gülüşken ailesi Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşte çarpıcı gerçekler, o anların görüntüleri ve son dakika ayrıntıları;

Giriş Tarihi: 26.04.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 17:25
Leyla'nın son dakika çağrısıyla Türkiye harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu

BİR MERHAMET, BİR TARİHİ DAYANIŞMA HİKAYESİ YAZILDI

Her şey 'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'ya sesini duyurarak babasını tedavi ettirebilmek için başlattığı twitter kampanyası ile başladı. Ardından Leyla'nın sesi 'den duyuldu ve dünyayı gıpta ettiren ve şaşkına çeviren Devlet-Millet dayanışması hikayesi böyle yazıldı.

Leyla'nın son dakika çağrısıyla Türkiye harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu
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Leyla'nın son dakika çağrısıyla Türkiye harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu

BAKAN KOCA'DAN CEVAP: SESİN DUYULDU LEYLA; GELİYORUZ

Gülüşken'in çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi ve ilk fırsatta babası ve kardeşlerini 'ye getirerek tedavisine başlanayacağı müjdesini paylaştı.

Leyla'nın son dakika çağrısıyla Türkiye harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu

LEYLA: ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ

, yetkililerin haberi aldıktan sonra kendilerini aradığını ifade ederek "Haberimiz Anadolu Ajansında yayımlandıktan sonra onlarca yetkiliden telefon aldık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize kısa sürede uçak gönderdi. Ülkemizle gurur duyuyoruz." dedi.

Leyla'nın son dakika çağrısıyla Türkiye harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu

VE YURDA DÖNÜŞ SÜRECİ BAŞLADI

Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak havalandı. Emrullah Gülüşken'in İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağın gelmesiyle çok duygulandığını belirtti.
Leyla'nın son dakika çağrısıyla Türkiye harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu

İSVEÇ'TE ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİ, ŞİMDİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINDA

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.
Leyla'nın son dakika çağrısıyla Türkiye harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu

UÇAK GELDİ DEYİNCE BANA İNANMADILAR

Gün içinde A Haber yayınına konuk olan süreci anlatırken sağlık çağrı merkezi ile konuşmalarını da anlattı. Burayla gerçekleştirdiği son konuşma bu sabah havalimanına gitmek için ambulans istemek üzere gerçekleşen Leyla bu görüşmeyi şöyle anlattı;

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