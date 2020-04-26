Leyla'nın son dakika çağrısıyla Türkiye harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu

Leyla Gülüşken isimli gencin son dakika çağrısına cevap veren Türkiye Coronavirüs hastası olan babası Emrullah Gülüşken ve kardeşlerini tedavileri için yurda getirdi. Hızla gerçekleşen operasyon İsveç'te ve birçok dünya ülkesinde daha önceki operasyonlar gibi çok ses getirdi. Leyla Gülüşken sağlık çağrı merkezinde duyduklarını A Haber'e anlattı. Ve günün sonunda İsveç'te Coroanavirüs (covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen ölüme terk edilen Emrullah Gülüşken ve çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Gülüşken ailesi Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşte çarpıcı gerçekler, o anların görüntüleri ve son dakika ayrıntıları;