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MSB'den flaş açıklama: 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli tarafından yapılan açıklamada "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:36 ABONE OL
MSB'den flaş açıklama: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakurk bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu hainlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

MSB'nin açıklamasında "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den flaş açıklama: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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