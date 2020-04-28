MSB'den flaş açıklama: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakurk bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu hainlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
MSB'nin açıklamasında "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/oExWOHQlSZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020
.YPG/PKK'nın kanlı planı ortaya çıktı! Bombacı yapılan sivil eylemi ihbar ederek oyunu bozdu