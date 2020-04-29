Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması! Okulların ne zaman açılacağı belli oldu mu?

Ülkemizde 16 Mart itibarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitim başladı. Uzaktan eğitim, 25 Mart'taki Bilim Kurulu tavsiyesi ile 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Bu sürede EB TV ve TRT üzerinden uzaktan eğitim aktif şekilde sürdürüldü. Belirlenen tarih ise yarın doluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in okullar ile ilgili son dakika kararını basın toplantısı ile açıklıyor. Selçuk'un, canlı yayında 'Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzayacak mı? Ders geçme nasıl olacak?' sorularının yanıtını vereceği kritik konuşması başladı.

AHaber CANLI YAYIN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı kritik açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Ülkemiz koronavirüs ile mücadele içindedir. Devlet olarak ilk günden itibaren hızlı ve isabetli kararlar almak için çalışıyoruz. Bilim Kurulu ile görüşerek kararları ivedilikle almaya çalıştık.

Bilindiği gibi bakanlığımız bünyesinde Avrupa'dan çok daha fazla öğrencimiz var. 1 milyon da öğretmenimiz var. Aldığımız kararların birçok haneyi ilgilendirdiğinin farkındayız. Çok kısa sürede uzaktan eğitime geçme kararı almanın faydalarını görüyoruz.

31 MAYIS'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı aldık. En güvenli yer şu an için evlerimizdir. Eskisi gibi okul bahçelerinde olabilmek için bu süreci yönetmek zorundayız. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitime tutunmalarını çocuklarımız ve velilerimizden istiyoruz.

Uzaktan eğitimi 1 hafta gibi kısa bir süre içinde hayata geçirdik. Bizim uzaktan eğitim ile ilgili amacımız çocuklarıızın okul disiplini ve derslerinden kopmamalarıdır.

11 ve 12. sınıfta öğretim gören öğrencilerin EBA Akademik Platformu'na yoğun talebi olduğunun farkındayız. Son birkaç gün içinde 11 ve 12. sınıf öğrenci sayısının 1 milyon olduğunu söyleyebilirim.

Öğrencilerimiz EBA üzerinden zaman kavramından bağımsız olarak eğitimlerini sürdürebiliyorlar. Psiko-sosyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor.

Ayrıca 81 ilde çağrı merkezleri kurduk. Rehberlik öğretmenlerimiz öğrenci ve velilerimize arayarak destek oluyorlar.

Telafi eğitimlerinin zamanını planladık. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim telafinin bir bütünüdür.



16 MART'TA OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME BAŞLADI

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs Türkiye sınırlarına 11 Mart tarihinde giriş yaptı. İlk vakanın görülmesi ile Bilim Kurulu harekete geçti. Önlemler tartışıldı ve en büyük risk unsurlarından okulların uzaktan eğitime geçmesi istendi. Okullar 16 Mart'ta uzaktan eğitime başladı. EBA ve TRT üzerinden çocuklara dersler anlatılıp, etkinlikler yapılırken, uzaktan eğitim süresi vaka artışı ve risk unsurlarının çoğalması ile 25 Mart'taki Bilim Kurulu Toplantısı'ndaki tavsiye kararı ile 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

UZAKTAN EĞİTİM UZAYACAK MI? DERS GEÇME NASIL OLACAK?

Uzaktan eğitim ile milyonlarca öğrenciye ulaşılırken bir sorun yaşanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu süreci okul disiplininden kopmamak olarak adlandırıyor, "Okulun yerini elbette ki tutmayacaktır" sözleri ile açıklıyor. 16 Mart'ta başlayan uzaktan eğitimin üzerinden 1.5 ay geçerken, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin en merak ettiği soruların başında, "Uzaktan eğitim uzayacak mı? Ders geçme nasıl olacak?" geliyor.

Uzaktan eğitim sürer, okullar açılmazsa çocukların ders geçme notlarının ilk dönem sınav notlarından belirlenmesi gündemde.

BAŞKAN ERDOĞAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme ile ilgili sürecin acele etmeden başlaması gerektiğini belirtiyor. Erdoğan, "Biraz daha dişimizi sıkalım" derken, bayram sonrası duruma göre kademeli olarak hayata dönüşün başlayabileceğini bildirdi. Erdoğan, 27 Mayıs'a kadar bir gevşeme yapılmayacağının sinyallerini vermişti.

YKS’de az soru çıkan konulara dikkat

EBA TV tekrar dersi saatleri ve ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı! EBA TV ders programı ve haftalık yayın akışı

Son dakika: Meslek liseleri üretimde çığır açtı! Şimdi de bunları ürettiler...

Uzaktan eğitimde Türkiye model oldu

MEB lise öğrencileri için ikinci "Soru Destek Paketi"ni yayınladı!