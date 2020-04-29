Pandemiyle mücadelenin yerdeki ve gökteki akıncıları

İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği'nin 5 bin kahraman sağlıkçısı Türkiye genelinde hizmet veren 112 Acil Yardım Hattı'nın bir parçası. Ekipler, 181'i Avrupa yakasında 287 ambulans, 4 dezenfeksiyon ve 2 adet oksijen dolum merkeziyle 282 istasyonda 24 saat görev yapıyor. SABAH, koronavirüsle mücadelede en önde savaşan 112 ekiplerinin bir gününe tanıklık etti. Bakırköy'de bulunan başhekimliğin çağrı merkezi ile başlayan 24 saatlik maratonda ekiplerin mesaisini görüntüledik. Bakırköy'deki 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bine yakın çağrı geliyor. Rutin sorular sonrası hastadan sağlık personellerini beklemesi isteniyor. En yakın ambulans, adrese yönlendiriliyor. Ekipler koruyucu ekipmanlarını giyerek yola çıkıyor. Biz de koruyucu ekipmanlarla Paramedik Ahmet Dörtok, Acil Tıp Teknikeri Şabettin Can ve Paramedik Ambulans Sürücüsü Semih Göce ile birlikte yola çıkıyoruz. İlk çağrı Güngören'den geliyor. Covid-19 şüphesi bulunan hasta ve yakınları ambulansı apartmanın kapısının önünde bekliyor. Suriyeli yaşlı kadının ayakta duracak hali yok. Bir tercüman aracılığıyla hızlıca iletişime geçiliyor. Şikâyetler birer birer dinleniyor. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu değerlendirilen hastanın hastaneye götürülmesine karar veriliyor. Dikkatli bir şekilde ambulansa taşınan hastanın hangi hastaneye götürüldüğü ailesine bildiriliyor. Ambulansa bulaş riskine aileden kimse alınmıyor. Hastaneye ulaşıldıktan sonra da doktorlara gereken bilgi verilerek hasta, hastane personeline emanet ediliyor. Korona şüphelisi hasta, hastaneye teslim edildikten sonra ekip için dezenfekte süreci başlıyor. Ekipler, kendilerini, tüm ekipmanlarını ve ambulansı dezenfekte ediyor. Ambulansta taşınacak başka hastaların koronavirüse yakalanmasını engellemek için yapılan bu detaylı temizliğin amacını daha sonraki görevde yaşayarak görüyoruz. Gün içinde gittiğimiz çağrılardan ikisi Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu hastalardan gelen çağrılardı. Bir Suriyeli ve bir de Özbek kadın koronavirüs şüphesiyle 112 sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.Paramedik Ambulans Sürücüsü Semih Göce, "13 aylık kızım var. 45 gündür görmüyorum. Yeni yeni yürümeye başlamıştı. Bu anlarını kaçırmak beni çok üzüyor ama virüsü eve taşıyacağımdan, aileme zarar vereceğimden korkuyorum. Biz ailemizle sağlıklı ve huzurlu günler geçirelim diye bu dönemde fedakârlık yapıyoruz. Halkımız da yetkililerin uyarılarını dikkate alsın" diye konuşuyor.112 acil sağlık ekiplerinin canla başla ve büyük bir fedakârlıkla çalıştığını ifade eden İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Fatih Türkmen de şunları söyledi: Türkiye'nin en yoğun çalışan, en fazla çağrı alan merkeziyiz. Ekibimiz bu çağrıların hepsini karşılayabiliyor ve gereken acil vakaların hepsine ambulanslarımızı çıkartabiliyor. Biz çok büyük bir sağlık ordusuyuz. Bir çağrı geldikten sonra ekiplerimiz ortalama 2 dakika içinde kontak çevirip harekete geçiyor. Biz büyük ordumuzla koronavirüsle savaşta en öndeyiz.