Son dakika: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

Son dakika haberi... Coronavirüs ile mücadelede sağlık ordusu büyük bir mücadele veriyor. Her alanda olağanüstü bir çaba gösteriliyor. Virüsle mücadelenin kalbi 112 Avrupa Komuta Merkezi'nde iş yükü iki katına çıkmış durumda. Personel sayısının artırılmasına rağmen vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti vermek ve süreci çok daha kontrollü yönetebilmek için ekip 7/24 esası ile çalışıyor. 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bini aşkın çağtı gelirken, ambulanslar en fazla 2 dakikada yola çıkıyor. İşte 112 Avrupa Komuta Merkezi'nden çarpıcı görüntüler...