Son dakika: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

RUTİN SORULARA EK HASTALARA KORONAVİRÜS SEMPTOMLARININ OLUP OLMADIĞI SORULUYOR

112 Avrupa Komuta merkezinde nasıl bir sistem ile çalıştıklarını ise Türkmen, şu sözlerle anlattı:

"Aslında bir komuta çağrı merkezi usulü ile çalışıyoruz. Çağrı karşılayıcılarımız var. Bu kişiler sağlık personeli değil. Bunlar çağrı geldiği vakit, çağrının sağlıkla ilgili olup olmadığını ve neyle ilgili olduğunun ayrımını yapıyorlar. Biliyorsunuz biz vefa hizmeti de veriyoruz. Onun ayrımını yapıp, eğer sağlıkçıyı ilgilendiren bir çağrı ise sağlıkçıya aktarıyorlar, sağlıkçı durumunu değerlendiriyor ve gerek görürse de telsizci üzerinden de vakalarımız veriliyor. Sürecimizin içinde herhangi bir konsültasyon ihtiyacı doğarsa doktorlarımız devreye girerek hastalarımızı değerlendiriyorlar. Tabii burada koronavirüs ile ilgili bazı sorular gündeme geliyor.