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: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

haberi... ile mücadelede sağlık ordusu büyük bir mücadele veriyor. Her alanda olağanüstü bir çaba gösteriliyor. Virüsle mücadelenin kalbi 112 Avrupa Komuta Merkezi'nde iş yükü iki katına çıkmış durumda. Personel sayısının artırılmasına rağmen vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti vermek ve süreci çok daha kontrollü yönetebilmek için ekip 7/24 esası ile çalışıyor. 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bini aşkın çağtı gelirken, ambulanslar en fazla 2 dakikada yola çıkıyor. İşte 112 Avrupa Komuta Merkezi'nden çarpıcı görüntüler...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 12:22
Son dakika: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

Coronavirüsle mücadelenin ilk adımı olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'nde salgınla birlikte artan yoğunlukla yaşananlar görüntülendi. İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen, "Biz ayda 600 bin civarı çağrı alan bir merkezdik. Tabii ki şu anda süreçlerimizde neredeyse iki katına varan bir çağrı yoğunluğumuz ortaya çıkmaya başladı. Günde 40 bine ulaşan çağrılar almaya başladık" dedi.

Son dakika: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

Sağlık çalışanları koronavirüs ile 7 gün 24 saat mücadele ediyor. Mücadelenin ilk adımı ise çağrı merkezleri. Bu günlerde yoğunluğun oldukça arttığı 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne, günde 40 bine yakın çağrı geliyor. Çağrı merkezini koronavirüs şüphesiyle arayan da var, başka şikayetlerle de. Çağrıları yanıtlayan görevliler, salgın dolayısıyla rutin sorularına ek hastalara, tek tek koronavirüs semptomlarının olup olmadığını soruyor. Sorular bittiğinde ise hastadan, var ise maske ve eldivenini takarak sağlık personellerini beklemesi isteniyor. Sonraki aşamada ise en yakın ambulans, adres bilgileri teyit edilen hastanın evine yönlendiriliyor. Ekipler, her hastaya koruyucu ekipmanlarını giyinerek gidiyor.

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Son dakika: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

"GÜNDE 40 BİNE ULAŞAN ÇAĞRILAR ALIYORUZ"
Büyük bir özveri ile çalışan komuta merkeziyle ilgili bilgileri İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen verdi.

Koronavirüs nedeniyle her zamankinden çok daha yoğun günler geçirdiklerini ve çağrı sayılarının oldukça arttığını dile getiren Türkmen, "Normalde de çağrı merkezimiz Türkiye'nin en yoğun çalışan, en fazla çağrı alan merkeziydi. Tabii ki bu koronavirüs ile ilgili durumlar ortaya çıkınca hem danışmak için arayanlar, hem de sokağa çıkma yasakları gibi durumlarda insanların insani ihtiyaçları ile ilgili danışabileceği bir merkez olmamızdan dolayı, çağrılarımız aşırı miktarda arttı.

Son dakika: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

Tabii ki biz öncelikle işimiz gereği sağlıkla ilgili çağrılar almak istiyoruz ve ambulanslarımızı sadece acil vakalar için çıkartmak istiyoruz. Tabii bu sürecin içinde bizim günde gelen çağrı sayılarımız zaten bilinmekte. Biz ayda 600 bin civarı çağrı alan bir merkezdik. Tabii ki şu anda süreçlerimizde neredeyse iki katına varan bir çağrı yoğunluğumuz ortaya çıkmaya başladı. Günde 40 bine ulaşan çağrılar almaya başladık. Çok şükür ekibimizle birlikte bu çağrıların hepsini karşılayabiliyor ve gereken acil vakaların hepsine ambulanslarımızı çıkartabiliyoruz. Sahada eş zamanlı 181 ambulansımız Avrupa yakasında görev yapmakta. Tüm ekiplerimiz canla başla, gerektiğinde kendi ihtiyaçlarından bile fedakarlık göstererek çalışmaktalar. Onları da sizlerin nezdinde bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Son dakika: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

EKİPLERİN SAYISI ÇOĞALDI
Bu süreçte personel sayılarının arttığını söyleyen Fatih Türkmen, "Bizim İstanbul genelinde gün içerisinde sahada ve komuta merkezlerimizde çalışan bin tane sağlık çalışanımız bulunmakta. Her gün bunlar, sahada nöbet usulü çalışmaktalar. Ayrıca idari ekiplerimiz de var. Biz çok büyük bir sağlık ordusuyuz 112 hizmetleri olarak İstanbul halkına hizmet vermekteyiz. İlk vakanın ortaya çıkmasıyla beraber bakanlığımız 600'den fazla personel ataması yaptı ve ekiplerimizde artışlar meydana geldi. İş yoğunluğunun artması bizlere yorgunluk getiriyor elbette ama şu süreçlerde ülkemize fayda sağladığımızı, bu sıkıntılı süreçleri birlikte yendiğimizi bilmek de aslında bizlere gurur veriyor" şeklinde konuştu.

Son dakika: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

RUTİN SORULARA EK HASTALARA KORONAVİRÜS SEMPTOMLARININ OLUP OLMADIĞI SORULUYOR

112 Avrupa Komuta merkezinde nasıl bir sistem ile çalıştıklarını ise Türkmen, şu sözlerle anlattı:

"Aslında bir komuta çağrı merkezi usulü ile çalışıyoruz. Çağrı karşılayıcılarımız var. Bu kişiler sağlık personeli değil. Bunlar çağrı geldiği vakit, çağrının sağlıkla ilgili olup olmadığını ve neyle ilgili olduğunun ayrımını yapıyorlar. Biliyorsunuz biz vefa hizmeti de veriyoruz. Onun ayrımını yapıp, eğer sağlıkçıyı ilgilendiren bir çağrı ise sağlıkçıya aktarıyorlar, sağlıkçı durumunu değerlendiriyor ve gerek görürse de telsizci üzerinden de vakalarımız veriliyor. Sürecimizin içinde herhangi bir konsültasyon ihtiyacı doğarsa doktorlarımız devreye girerek hastalarımızı değerlendiriyorlar. Tabii burada koronavirüs ile ilgili bazı sorular gündeme geliyor.

Son dakika: Coronavirüsün kalbinden çarpıcı görüntüler! Günde 40 bin çağrı! 2 dakikaları var...

Test yapılıp yapılmadığı, hastanın nefes darlığının olup olmadığı, ateşinin olup olmadığı, öksürük gibi semptomların olup olmadığı değerlendiriliyor ve bunlara göre bir skalamız var. Burada da koronavirüs şüphesinin olup olmadığını belirleyip, ekiplerimiz buna göre değerlendirip vakalara koruyucu ekipmanla birlikte çıkma duruma giriyorlar. Tabii istasyonlarımızda bu kısa süre içinde hallediliyor. 30-45 saniye gibi sürelerde koruyucu ekipmanlar hızlı bir şekilde giyilerek vakaya çıkış sağlanıyor."

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