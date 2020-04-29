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SON DAKİKA: Bakan Koca verilerini açıkladı! İşte 29 Nisan vaka ve vefat sayıları

'de corona virüste ilk vaka tarihinin ardından alınan geniş önlemler sayesinde temas ortamı asgari düzeye indirildi. Bu sayede bugün gelinen noktada Türkiye günlük tablosuna göre, günlük iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçti. , her akşam düzenli olarak Türkiye'de corona virüsü son durum ile ilgili tabloyu Twitter hesabından paylaşırken, koronavirüs verilerini de açıkladı! İşte Türkiye'de 29 Nisan vaka sayıları...

Giriş Tarihi: 29.4.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 19:09 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Koca 29 Nisan corona virüs verilerini açıkladı! İşte 29 Nisan Koronavirüs vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 29 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2936 yeni vaka tespit edildi, 89 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 5231 oldu.

Bakan Koca paylaşımında: "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.

29 NİSAN CORONA VİRÜS VERİLERİ
Bugünkü test sayısı: 43498
Bugünkü vaka sayısı: 2936
Bugünkü vefat sayısı: 89
Bugünkü iyileşenlerin sayısı: 5231


REKOR İYİLEŞME
Türkiye corona virüse karşı ilk günden aldığı önlemler sayesinde, dünya geneline göre virüsü en az hasarla geçiriyor. Bakan Koca'nın son paylaştığı verilerde: Son 24 saatte 5.231 hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 44.022 oldu. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde.

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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüste son vaka ve vefat sayısını açıkladı

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SON DAKİKA: Bakan Koca 29 Nisan corona virüs verilerini açıkladı! İşte 29 Nisan Koronavirüs vaka ve vefat sayıları
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