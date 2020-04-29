SON DAKİKA: Bakan Koca 29 Nisan corona virüs verilerini açıkladı! İşte 29 Nisan Koronavirüs vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 29 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2936 yeni vaka tespit edildi, 89 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 5231 oldu.

Bakan Koca paylaşımında: "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.

29 NİSAN CORONA VİRÜS VERİLERİ

Bugünkü test sayısı: 43498

Bugünkü vaka sayısı: 2936

Bugünkü vefat sayısı: 89

Bugünkü iyileşenlerin sayısı: 5231



REKOR İYİLEŞME

Türkiye corona virüse karşı ilk günden aldığı önlemler sayesinde, dünya geneline göre virüsü en az hasarla geçiriyor. Bakan Koca'nın son paylaştığı verilerde: Son 24 saatte 5.231 hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 44.022 oldu. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde.