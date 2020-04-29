Video Haber Son dakika! Koronavirüsten bugün 89 kişi vefat etti. İyileşen sayısında artış! | Video

Son dakika! Koronavirüsten bugün 89 kişi vefat etti. İyileşen sayısında artış! | Video

Son dakika! Koronavirüsten bugün 89 kişi vefat etti. İyileşen sayısında artış! | Video
29.04.2020 | 20:36
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Albayrak'tan Birlikte başaracağız mesajı | Video 01:22
Bakan Albayrak'tan "Birlikte başaracağız" mesajı | Video 29.04.2020 | 20:36
Son dakika! Koronavirüsten bugün 89 kişi vefat etti. İyileşen sayısında artış! | Video 04:23
Son dakika! Koronavirüsten bugün 89 kişi vefat etti. İyileşen sayısında artış! | Video 29.04.2020 | 20:36
İBB zabıtasından kağıt toplayıcısına darp! | Video 02:43
İBB zabıtasından kağıt toplayıcısına darp! | Video 29.04.2020 | 18:11
Son dakika: Türkiye'de 7 bin 428 sağlık çalışanına corona virüs bulaştı! Bakan Koca açıkladı... | Video 01:49
Son dakika: Türkiye'de 7 bin 428 sağlık çalışanına corona virüs bulaştı! Bakan Koca açıkladı... | Video 29.04.2020 | 18:02
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar | Video 36:17
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar | Video 29.04.2020 | 17:53
Fatih'te filyasyon ekibine yol verme tartışması sonrası saldırı kamerada | Video 02:07
Fatih'te filyasyon ekibine "yol verme" tartışması sonrası saldırı kamerada | Video 29.04.2020 | 17:30
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca canlı yayında corona virüsü güncel rakamlarını açıkladı 29 Nisan 2020 Çarşamba | Video 09:04
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca canlı yayında corona virüsü güncel rakamlarını açıkladı (29 Nisan 2020 Çarşamba) | Video 29.04.2020 | 17:25
Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video 01:13
Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video 29.04.2020 | 17:14
CHP’li Özgür Özel'den devlet memurlarına skandal tehditler | Video 00:40
CHP’li Özgür Özel'den devlet memurlarına skandal tehditler | Video 29.04.2020 | 17:18
Son dakika: İstanbul'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:59
Son dakika: İstanbul'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2020 | 16:44
Son dakika: 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi? Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama | Video 02:01
Son dakika: 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi? Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama | Video 29.04.2020 | 16:05
Almanya'da ilk corona virüs aşısı yapıldı! 12 deneğe enjekte edildi! | Video 00:28
Almanya'da ilk corona virüs aşısı yapıldı! 12 deneğe enjekte edildi! | Video 29.04.2020 | 15:57
ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video 00:15
ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video 29.04.2020 | 15:50
Gıda bankacılığı ile gıda israfını engelleyeceğiz | Video 08:21
"Gıda bankacılığı ile gıda israfını engelleyeceğiz" | Video 29.04.2020 | 15:22
Aslı Enver'in karantina paylaşımı beğeni topladı! Kendisiyle konuşmaya başladı | Video 00:09
Aslı Enver'in karantina paylaşımı beğeni topladı! Kendisiyle konuşmaya başladı | Video 29.04.2020 | 15:21
Esenyurt'ta semt pazarındaki kalabalık İğne atsan yere düşmez dedirtiyor! | Video 04:09
Esenyurt'ta semt pazarındaki kalabalık "İğne atsan yere düşmez" dedirtiyor! | Video 29.04.2020 | 15:16
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, annesinin tabutu başında uzun süre dua etti | Video 00:34
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, annesinin tabutu başında uzun süre dua etti | Video 29.04.2020 | 15:05
Serdar Ortaç, Demet Akalın'dan özür dilediği video yayınladı! Dedikodular bizi buraya getirdi | Video 00:47
Serdar Ortaç, Demet Akalın'dan özür dilediği video yayınladı! "Dedikodular bizi buraya getirdi" | Video 29.04.2020 | 14:50
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor yaptığı videoyla sosyal medyayı salladı! | Video 00:43
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez spor yaptığı videoyla sosyal medyayı salladı! | Video 29.04.2020 | 14:48
Corona virüs testi tartışması çıktı! Cipiyle özel hastaneye girmeye çalıştı | Video 01:01
Corona virüs testi tartışması çıktı! Cipiyle özel hastaneye girmeye çalıştı | Video 29.04.2020 | 14:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 29 Nisan tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 2936 yeni vaka tespit edildi, 89 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün iyileşen sayısı 5231 oldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA