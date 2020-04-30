Adalet Komisyonu o iddiayı rakamlarla yalanladı

İstanbul Adalet Komisyon Komisyonu Başkanlığı tarafından, sosyal medyada bir avukat tarafından gündeme getirilen, 'İstanbul Adliyesi'nde COVİD-19 tebdirlerinden sonra ceza mahkemelerinde tutuklu sanıkların durumları incelenmeden tahliye ediliyor' paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Komisyon Başkanlığı'nca, söz konusu avukatın paylaşımında yeralan İstsnbul 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Nisan tarihindeki bir duruşmada inceleme yapılmadan otomatik olarak tutukluğun devamına karar verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, "COVİD- 19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından bugüne kadar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri'ndeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi, iddia konusu 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nce bu süreçte 6 kişi tahliye edilmiştir. Bu itibarla bahis konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' ifadeleri yer aldı.

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