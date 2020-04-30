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Son dakika Corona virüs açıklaması! "Gelecekte tekrar ortaya çıkacak. Hiçbir zaman..."

Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkede Koronavirüse enfekte olmuş kişi sayısı 1 milyonu aştı. 'deki can kaybı ise 60 binin üzerinde. Deyim yerindeyse ülkede korku iklimi hakim. Öte yandan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. 'den endişe veren bir açıklama geldi. Fauci'nin verdiği bilgilere göre Koronavirüs uzun süre daha gündmei meşgul edecek. Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Fauci " Bu virüs gelecek dönemde tekrar ortaya çıkacaktır, hatta belki de hiç kaybolmayacak." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 07:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 07:37
Son dakika Corona virüs açıklaması! Gelecekte tekrar ortaya çıkacak. Hiçbir zaman...

Dünya kamuoyu uzmanlardan gelen her cümleyi büyük bir ilgiyle takip ederken kimi açıklamalar ürkütücü olabiliyor. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Son dakika Corona virüs açıklaması! Gelecekte tekrar ortaya çıkacak. Hiçbir zaman...

Fauci, sivil toplum kuruluşu Washington DC Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği programa katıldı.

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Son dakika Corona virüs açıklaması! Gelecekte tekrar ortaya çıkacak. Hiçbir zaman...

Aynı zamanda Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi olan Fauci,

Son dakika Corona virüs açıklaması! Gelecekte tekrar ortaya çıkacak. Hiçbir zaman...

"Bu virüs bir anda yeryüzünden silinmeyecek, bu da demek oluyor ki Kovid-19 salgınında ikinci dalga kaçınılmaz.

Son dakika Corona virüs açıklaması! Gelecekte tekrar ortaya çıkacak. Hiçbir zaman...

Bu virüs gelecek dönemde tekrar ortaya çıkacaktır, hatta belki de hiç kaybolmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika Corona virüs açıklaması! Gelecekte tekrar ortaya çıkacak. Hiçbir zaman...

Fauci, o zamana kadar alınacak önlemler ve geliştirilecek yöntemlerin oldukça önemli olduğunun altını çizerek,

Son dakika Corona virüs açıklaması! Gelecekte tekrar ortaya çıkacak. Hiçbir zaman...

"Salgının ikinci dalgasını nasıl ele alacağımız, kaderimizi belirleyecek. İkinci dalga gelene kadar, gereken tüm önlemler alınırsa iyi bir iş çıkarırız. Bu konuda başarısız olursak, kötü bir sonbahar ve kış geçiririz." dedi.

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