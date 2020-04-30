Son dakika Corona virüs açıklaması! "Gelecekte tekrar ortaya çıkacak. Hiçbir zaman..."

Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkede Koronavirüse enfekte olmuş kişi sayısı 1 milyonu aştı. ABD'deki can kaybı ise 60 binin üzerinde. Deyim yerindeyse ülkede korku iklimi hakim. Öte yandan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den endişe veren bir açıklama geldi. Fauci'nin verdiği bilgilere göre Koronavirüs uzun süre daha gündmei meşgul edecek. Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Fauci " Bu virüs gelecek dönemde tekrar ortaya çıkacaktır, hatta belki de hiç kaybolmayacak." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...