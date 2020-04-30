AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Biz siyasi tartışmayı nezaket içinde götürmeye çalışıyoruz. Ama söz konusu olan bu darbe çağrısı bambaşka bir manaya gelir. Bu milletimizin tehdit edilmesi demektir. Böyle bir durumda AK Parti'nin yapacağı tek şey şudur: Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP'li Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'e yanıt | Video

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan, Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında darbe tehditleri savurdu. Kaftancıoğlu, "İktidar iyi bir yere gitmiyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı." ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, hükümeti darbe ile tehdit etmişti. Özel yaptığı skandal açıklamada, "Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız." ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in ardından Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu | Video

ÖZGÜR ÖZEL DE DARBE İMALI SÖZLER SÖYLEMİŞTİ!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız."

CHP'li Özgür Özel'den devlet memurlarına skandal tehditler | Video