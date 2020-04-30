AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP'li Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'e yanıt | Video
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına bağlandı. Çelik, darbe tehdidinde bulunan CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi..