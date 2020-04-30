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İki ’li belediyeden meclisi! Bunun adı rezalet

’li Şişli ve bünyelerinde Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kuruldu. İki Meclis, ’nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olacabilecekleri algısı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan bu afişlere eşcinselliği özendirdiği gerekçesiyle tepki yağdı.

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Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 17:24 ABONE OL
İki CHP’li belediyeden LGBT meclisi! Bunun adı rezalet

Türkiye'de eşcinsellikle ilgili tartışmalar sürerken, eşcinselliği sapkınlık olmadığını savunan bazı kesimler eşcinselliği yayma eğilimi gösteriyor.

CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi bünyelerinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kuruldu.

Bu iki sözde meclis, Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "LGBT çocuklar da vardır" söylemini kullanarak bir algı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medyadan tepki yapdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Rezalet. Özgürlükle sapıklık arasında koca bir fark var. Bu LBGTİ oluşumu, cinsel tercih özgürlüğünü savunmuyor, uluslararası fonlarla organize suç eylemleri yapıyor" diye tepki gösterdi.

Ayrıca CHP'nin bu tutumu CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarafından da lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan LGBT için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü'nün kurulması için teklif hazırlatmıştı. CHP'lilerin bu teklifine AK Parti ve MHP üyeleri karşı çıkmış, meclisteki oylama sonrası bu teklif reddedilmişti.

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İki CHP’li belediyeden LGBT meclisi! Bunun adı rezalet
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