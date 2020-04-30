İmamoğlu'nun bahanesine Tevfik Göksu'dan yalanlama: Hepsine onay verdik, yalana gerek yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı yollar ve metrolar için şimdi de topu AK Parti'nin çoğunlukta olduğu İBB meclisine atmaya çalışması sosyal medyadan tepki çekmişti. Son olarak verdiği röportajda metro için borçlanma kredisinin mecliste beklediğini belirten İmamoğlu'na cevap AK Partili Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu twitter üzerinden cevaben yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"TÜMÜNE ONAY VERDİK, YALANA GEREK YOK"

"Yalana gerek yok Sn Başkan. Beceremediğiniz her işte bizi bahane etmeyi bırakın artık Metro ile ilgili bugüne kadar meclise getirdiğiniz tüm borçlanma yetkilerine onay vermedik mi? Şu an İBB Meclisinde "Metro çalışması" ile ilgili bekleyen hiç bir borçlanma teklifi bulunmuyor"

Yalana gerek yok Sn Başkan.



Beceremediğiniz her işte bizi bahane etmeyi bırakın artık



Metro ile ilgili bugüne kadar meclise getirdiğiniz tüm borçlanma yetkilerine onay vermedik mi?



Şu an İBB Meclisinde "Metro çalışması" ile ilgili bekleyen hiç bir borçlanma teklifi bulunmuyor pic.twitter.com/irHIwQOz07 — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) April 30, 2020

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