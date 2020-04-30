Fahrettin Koca'dan SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı güncel tabloyu duyurdu! 30 Nisan 2020 Corona virüsü vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkedeki corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı gibi birçok konuya ilişkin detaylara değindi. Her gün güncel bilgi vatandaşlar ile paylaşılmaya devam ederken akşam saatlerine doğru günlük durumun paylaşıldığı bu tabloda Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı gibi tüm rakamlar halkın bilgisine sunuluyor. Son olarak yapılan açıklamadaki verilere göre ülkemizde KOVİD-19 hasta ve can kaybı sayısının azaldığı gözlemlenirken grafikteki bu düşüş adeta tüm Türkiye'ye umut oluyor. Ülkemizde ilk günden itibaren tespit edilen toplam vaka sayısı 117 bin 589 olurken 3 bin 81 vatandaşımız Covid-19 nedeniye hayatını kaybetti. Peki, 30 Nisan Türkiye coronavirüsü güncel tablo açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne? İşte Türkiye illere koronavirüs haritası ile Sağlık Bakanlığı tablosu coronavirüs son durum…

CORONA VİRÜSÜ İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA REKOR ARTIŞ YAŞANDI!

Ülkemizde salgının ilk görüldüğü günden itibaren birçok önlem ve tedbir alınmaya devam ederken bu tedbirlerin sonucunda corona virüsü vaka ve can kaybı sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Aynı zamanda iyileşen hasta sayısında artış gözlemlenirken vatandaşlar gün içerisinde güncel verilerden haberdar olmak istiyor. İşte Türkiye corona virüsü vaka, ölü, entübe ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili 29 Nisan güncel tablo ve Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları…