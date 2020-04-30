Son Dakika Haberi: 30 Nisan corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü vaka sayısı paylaşımı | Video

Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor ve Türkiye'deki günlük corona virüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki, 30 Nisan verileri açıklandı mı ve Türkiye'de son durum ne? Haberimizde, corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son gelişmelere yer almaktadır. Ayrcıa John Hopkins Üniversitesi corona virüsü canlı haritası ile anlık verileri takip edebilirsiniz.

Dünyada birçok ülkenin sağlık sistemi çöktü ve hastalar arasında ayrım yapılmaya başlandı. Türkiye'de ise sağlık sisteminin 6'da 1'lik kapasitesinin kullanımda olduğu ve hastanelerin %30 doluluk oranına sahip olduğu açıklandı. Peki, Türkiye'de son durum ne? Corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısı, sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, eğer kurallara uymaya devam edilirse, Türkiye 5 binli vaka sayısını gördüğü hafta 'haftalık pik noktası'na ulaşmış diyebileceğiz. Yani, 1 hafta içerisinde en çok vakanın bildirildiği dönemi, çoktan geride bırakmış olacağız.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo sayfası, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

CANLI CORONA VİRÜS HARİTASI

30 NİSAN CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

30 Nisan Corona Virüsü vaka sayısı henüz açıklanmadı. Veriler paylaşıldığı anda haberimizde olacak.