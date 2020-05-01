Mülteci çocuklar eşcinsel çiftlere veriliyor

Türkiye'nin aile ve toplum değerlerine yönelik yapılan saldırıların son yıllarda organize bir şekilde arttı. Çocuk ve genç yaştaki kesimelerin zihinlerinde aile kavramını aşağılayan marijinal anlayışın bir seferberlik ilan ettiğini belirten uzmanlar, SABAH'a konuştu.Sosyolog Betül Şatır, "En ezeli zamanlardan beri insanların tekrarladığı günahlardan biri eşcinsellik. Hep var, evet. Ama kısık sesle. Ayıbın gizli olması, yaşanılan suçluluk duygusu, doğru olanın karşısında durmanın belirtisi olarak kuytularda, karanlıklarda, uzaklarda yaşanıyordu. Ama öyle bir şey oldu ki hadise, normal ve sağlıklı yönelimleri olan insanların kendisini hasta hissedeceği, yalnız ve toplumun marjininde kaldığını düşüneceği bir baskıya dönüştü. Basın yayın organları her türlü enstrümanıyla sapkınlık olan bu konuyu normalleştirmeye ve özendirmeye başladılar. Dergilerden sinemalara, sosyal medyadan geleneksel medyaya topyekün bir seferberlik ilan edildi. Bu durum batağa saplanan, çoğunlukla cinsel anlamda kullanılan kişilerin kurtulma umudunu söndürdüğü gibi istismar ağlarına yeni kurbanların da düşmesine de neden oldu" dedi.Mültecilerle ilgili çalışmalar yürüten yönetmen Tülay Gökçimen ise, ailelerinden koparılan mülteci çocukların Avrupa'da eşcinsel çiftlerin yanına evlatlık olarak verildiğini belirterek, "Dünyada 30 milyon mülteci çocuk var bunların bir kısmı hem öksüz hem yetim.Tabi tüm bu çocukların karşısına çıkan pek çok olumsuz durum var. Örneğin bu çocukların bazılarının eşcinsel ailelere evlatlık olarak verilmesi gibi. Avrupa'daki bazı ülkelerde bu durum yaşanıyor. Bu aile kurumunu kökünden dinamitleyen bir durumdur" diye konuştu.