Mülteci yurtlarında ölümler başladı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA hızlı bir şekilde artan koronavirüs, mülteci yurtlarına da sirayet etti. SABAH Avrupa'ya gelen bir ihbarda, Köln yakınlarındaki Euskirchen'de bulunan ZUE 2 isimli mülteci yurdunda dramatik olayların yaşandığı bildirildi. SABAH'ın araştırmasına göre yurtta halen 400 kişi karantina altında tutuluyor. Virüsü bulaştıranlar da hala yurtta kalıyor.SABAH'A bilgi veren kaynak, "Bir mülteci hastalandı. Doktora gitti. Doktor eve göndermiş. Halbuki bu hastada 39.7 derece ateş varmış. Kamplardaki durum çok vahim. Sırf bizim kamp değil, her yerde öyle. Ve sadece mülteciler değil, sağlık personeli ve yurtlarda görev yapan yetkililer de zor durumda. Sağlık malzemesi temin edilmiyor. Ölüme terk edildik" dedi.