Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti! İşte Prof. Cemil Taşçoğlu Hastanesi

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti! İşte Prof. Cemil Taşçoğlu Hastanesi

Coronavirüste ilk vakaya bakan ve ilk kaybedilen sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurduğu gibi Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine verildi. İşte Okmeydanındaki hastanenin son hali...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 11:01 ABONE OL
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti! İşte Prof. Cemil Taşçoğlu Hastanesi

Okmeydanı'nda yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte coronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu. Taşçıoğlu'nun isminin hastaneye verilmesi konusundaki kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş sağlık camiasından olumlu tepkiler alınmıştı. İşte Okmeydanı Hastanesinin son hali...

Corona virüsü mücadelesinde vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti | Video

TABELALARI TAKILDI

Coronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı bulunduğu tabela, isminin verildiği hastanedeki yerine takıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapılan binasına 24 saatlik bir çalışmanın ardından takılan tabelayla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul il Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yaptırılan tabela 24 saatlik bir çalışmanın ardından hastaneye asıldı. Yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.

Başkan Erdoğan: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hatırası hep yaşayacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti! İşte Prof. Cemil Taşçoğlu Hastanesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA