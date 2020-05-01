Son dakika: Bakan Albayrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 1 Mayıs mesajı yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun." dedi

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun. pic.twitter.com/zynThmx4ZL — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 1, 2020

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