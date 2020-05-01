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Son dakika: Bakan Albayrak'tan Emek ve Dayanışma mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Emek ve Dayanışma mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun." mesajını yayınladı.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 11:46 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 1 Mayıs mesajı yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun." dedi

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma mesajı
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