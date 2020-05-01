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Haberler Galeri 'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

''lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

Coronavirüs salgınıyla tüm dünya mücadele etmeye çalışırken, ülkelere gönderdiği yardımlarla adından söz ettirdi. Türkiye, geçen salı günü coronavirüsle mücadele kapsamında ilk parti yardımı gönderdiği ABD'ye dün de Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ikinci parti yardımı yolladı. Yapılan tıbbi yardım malzemelerinin ulaşmasında en büyük katkıyı ise A-400 M tipi ağır nakliye uçakları sağlıyor. Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında seferber olan ""lar coronavirüs operasyonu kapsamında ilk seferini şubat başında salgının başladığı 'in Wuhan kentindeki Türkleri almak için yapmıştı.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 08:38
'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

"" olarak bilinen A-400 M tipi askeri nakliye uçağı dünyanın 4 bir tarafına yardım ulaştırdı.

'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

İlk parti yardımı Washington'a götüren A-400 M tipi askeri nakliye uçağı, 55 saatlik uçuşun ardından 'ye dönerken dün sabah da C-130 tipi kargo uçağı ikinci parti yardımı Washington'a götürmek için Ankara Etimesgut Askeri Üssü'nden hareket etti.

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'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

Yardım kolilerinin üzerinde ilk partide olduğu gibi Türk-ABD bayrakları, Cumhurbaşkanlığı forsu, Mevlânâ'nın Türkçe ve İngilizce "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ile "'den ABD'den halkına sevgilerle" yazısı yer aldı.

'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

İkinci parti yardımın da tek kullanımlık cerrahi maske, koruyucu önlük ve tulum, koruyucu gözlük, özel N95 maske, yüz koruma siperliği ve dezenfektandan oluştuğu öğrenildi.

'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

AVRUPA KOMUTANLIĞI'NDAN TEŞEKKÜR

C-130'u Ankara'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran uğurladı.

'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

Uçağın hareketinden sonra ABD'nin Avrupa Komutanlığı Twitter hesabından "NATO müttefikimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" paylaşımını yaparak, Milli Savunma Bakanlığı'nın uçağın Ankara'dan yola çıktığını duyuran İngilizce tweet'ine de yer verdi.

'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

, dün de Suudi Arabistan'dan tahliye yaptı. Bir kız çocuğu ülkesine kavuşmanın sevincini böyle yaşadı.

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