HaberlerGaleri'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...
'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...
Coronavirüs salgınıyla tüm dünya mücadele etmeye çalışırken, Türkiye ülkelere gönderdiği yardımlarla adından söz ettirdi. Türkiye, geçen salı günü coronavirüsle mücadele kapsamında ilk parti yardımı gönderdiği ABD'ye dün de Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ikinci parti yardımı yolladı. Yapılan tıbbi yardım malzemelerinin ulaşmasında en büyük katkıyı ise A-400 M tipi ağır nakliye uçakları sağlıyor. Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında seferber olan "Koca Yusuf"lar coronavirüs operasyonu kapsamında ilk seferini şubat başında salgının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki Türkleri almak için yapmıştı.
Giriş Tarihi: 01.05.2020
08:30
Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
08:38
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