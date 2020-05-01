'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı! Her gün 'Minnettarız, teşekkürler' açıklamaları geliyor...

Yardım kolilerinin üzerinde ilk partide olduğu gibi Türk-ABD bayrakları, Cumhurbaşkanlığı forsu, Mevlânâ'nın Türkçe ve İngilizce "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ile "Türkiye'den ABD'den halkına sevgilerle" yazısı yer aldı.