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Son dakika: Başkan kızları kaçırılan aile ile görüştü!

Son dakika haberine göre; Başkan , kızları kaçırılan aile ile videokonferans ile görüştü. Erdoğan, aileye desteklerini iletti.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 18:19 ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kızları kaçırılan aile ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile de Savcı Sayan'ın yanında bulundu.

Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kızlarının bulunması için yardım istedi. Erdoğan, aileye kızlarına en kısa sürede kavuşmaları dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz, gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. Bazıları ailelerine döndüler. Hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi. Kaçırılan kızın babaannesiyle de görüşen Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de torunumuzdur" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kızları kaçırılan aile ile görüştü | Video

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kızları kaçırılan aile ile görüştü!
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