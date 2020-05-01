Başkan Recep Tayyip Erdoğan kızları kaçırılan aile ile görüştü | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan aile ile videokonferans ile görüştü. Erdoğan, aileye desteklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videokonferans üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aile ile konuştu.
Aileye desteklerini ileten Erdoğan, devletin her zaman gerekeni yapacağını ifade etti. Aile, Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.