TİP'li Barış Atay’dan 1 Mayıs provokasyonu

Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:49Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 17:50ABONE OL
Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen gruba sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi.
Polis; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na özel aracına izin verileceğini ve aracı olmayan kişilere de araç tahsis edildiğini söyledi.
Arzu Çerkezoğlu ise; İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin toplu yürüyüşe izin vermediğini söyledi. Çerkezoğlu, toplu halde yürüyüşün yasaklanmasını dünyaya anlatamayacağımızı iddia etti ve ardından toplu halde yürüyüşe geçildi.