TİP'li Barış Atay’dan 1 Mayıs provokasyonu

Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen gruba sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi.

DİSK'ten 1 Mayıs provokasyonu! İzin verildiği halde polisin sağlığını hiçe sayarak olay çıkardılar | Video