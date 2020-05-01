Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri TİP'li Barış Atay’dan 1 Mayıs provokasyonu

TİP'li ’dan 1 Mayıs provokasyonu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili ; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyona imza attı. Barış Atay’ın, polisleri iteklediği bildirildi.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 17:50 ABONE OL
TİP'li Barış Atay’dan 1 Mayıs provokasyonu
Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen gruba sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi.

DİSK'ten 1 Mayıs provokasyonu! İzin verildiği halde polisin sağlığını hiçe sayarak olay çıkardılar | Video


Polis; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na özel aracına izin verileceğini ve aracı olmayan kişilere de araç tahsis edildiğini söyledi.
Arzu Çerkezoğlu ise; İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin toplu yürüyüşe izin vermediğini söyledi. Çerkezoğlu, toplu halde yürüyüşün yasaklanmasını dünyaya anlatamayacağımızı iddia etti ve ardından toplu halde yürüyüşe geçildi.

Çıkan arbedede TKP Hatay Milletvekili Barış Atay grubu provoke etti ve polisleri itekledi. DİSK'ten 1 Mayıs provokasyonu! İzin verildiği halde polisin sağlığını hiçe sayarak olay çıkardılar



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
TİP'li Barış Atay’dan 1 Mayıs provokasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA