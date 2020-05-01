DİSK'ten 1 Mayıs provokasyonu! İzin verildiği halde polisin sağlığını hiçe sayarak olay çıkardılar | Video
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Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı. Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyeleri temsilcilerine izin verilmesine rağmen polisimizin sağlığını da hiçe sayarak yakın temaslı ve kargaşanın hakim olduğu bir arbede çıkardı. Gözaltına alınırken de provokasyona devam eden DİSK yönetici ve üyeleri tepki topladı.