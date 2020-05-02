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Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap niteliğinde paylaşım! "Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı , ’ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan anlamlı bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan'ın paylaşımı hükümeti darbeyle tehdit eden zihniyete yanıt niteliğinde.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 23:03 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 23:30 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap niteliğinde paylaşım! Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımı beğeni rekorları kırıyor: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz!" | Video

16 Nisan Halk Oylaması ile birlikte değişen Anayasa gereği siyasi parti üyeliği önünde bir engel kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017 tarihinde AK Parti'ye yeniden üye oldu.

979 gün aradan sonra gerçekleşen bu dönüş, Türkiye'nin siyasi tarihinde de yeni bir döneme kapı araladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasında onaylanması ile birlikte partili Cumhurbaşkanı modeli de fiilen hayata geçmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve partisi için bir hayli anlamı olan 2 Mayıs 2017'nin üçüncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin yer aldığı bir video yayınladı.

Son dönemde ortaya atılan darbe söylentilerine cevap niteliğinde görüntülerin yer aldığı, #BuYoldanDönmeyeceğiz etiketiyle paylaşılan videoda millete hizmet etmenin önemine değinen Erdoğan, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap niteliğinde paylaşım! "Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz
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