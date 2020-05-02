Video Haber Başkan Erdoğan paylaşımı beğeni rekorları kırıyor: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz!" | Video

Başkan Erdoğan paylaşımı beğeni rekorları kırıyor: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz!" | Video

Başkan Erdoğan paylaşımı beğeni rekorları kırıyor:
02.05.2020 | 23:03
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı video beğeni ve paylaşım rekorları kırıyor. Sandıktan ve milletten umudunu kesen ve seçilmiş hükümeti darbeyle tehdit eden CHP'nin açıklamalarına yanıt niteliğindeki paylaşımının altına "Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan anlamlı bir paylaşımda bulundu.

16 Nisan Halk Oylaması ile birlikte değişen Anayasa gereği siyasi parti üyeliği önünde bir engel kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017 tarihinde AK Parti'ye yeniden üye oldu.

979 gün aradan sonra gerçekleşen bu dönüş, Türkiye'nin siyasi tarihinde de yeni bir döneme kapı araladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasında onaylanması ile birlikte partili Cumhurbaşkanı modeli de fiilen hayata geçmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve partisi için bir hayli anlamı olan 2 Mayıs 2017'nin üçüncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin yer aldığı bir video yayınladı.

Son dönemde ortaya atılan darbe söylentilerine cevap niteliğinde görüntülerin yer aldığı, #BuYoldanDönmeyeceğiz etiketiyle paylaşılan videoda millete hizmet etmenin önemine değinen Erdoğan, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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