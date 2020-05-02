Makro Center'dan skandal uygulama! “Başörtülü olarak işe devam edemezsin”

Macro Center Akmerkez Şubesi'nin; Didem Batal adlı çalışanını başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkardığı ortaya çıktı. Macro Center Akmerkez Şubesi Müdürü'nün; Didem Batal'a, "Başörtüsünü çıkarıp işe devam edebilme imkanın var" dediği öğrenildi.



Avukat Mustafa Doğan İnal, Macro Center'in Didem Batal'a terbiyesizlik yaptığını ve ayrımcılık suçunu işlediğini belirterek, "Bu açıkça suç. Yaptığınızın hukuk önünde takipçisi olacağız" dedi.





BATAL: MAĞAZANIN TÜRBANLI İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER VE İŞTEN ÇIKARILDIM"

Didem Batal; Macro Center Akmerkez Şubesi'ne 29 Nisan 2020 tarihinde sabah 09.00'da çalışmaya başladığını belirterek, "Akşam 17.30 civarında şirketten aradılar başörtülü çalışamayacağımı, mağazanın türbanlı istemedigini söylediler ve işten çıkarıldım. Bu sistemden daha önce haberleri yok muydu? Bu nasıl terbiyesizlik!" ifadelerini kullandı.





"MAĞAZA MÜDÜRÜ, BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP DEVAM EDEBİLECEĞİMİN İMKANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Didem Batal; "Tabi bunu duyunca hemen mağaza müdürünün yanına görüşmeye gidildi. Sağolsun kendisi de başörtüsünü çıkarıp devam edebileceğimin imkanı olduğunu da dile getirdi. Şok üstüne şok yaşadığım bir durum" dedi.





İNAL: "BU TERBİYESİZLİK VE AYRIMCILIK, AÇIKÇA SUÇ"

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