Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüsteki son vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı son veriye göre Türkiye'de bugün 1983 yeni vaka tespit edildi, 78 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün 4451 hasta iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 58.259'a yükseldi.

Son dakika: Türkiye 2 Mayıs corona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 2 binin altına düştü! | Video

VAKA SAYISI 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." dedi.

DÜNKÜ VERİLER: SON 24 SAATTE İYİLEŞENLER, YENİ TANI KONAN HASTALARIN 2,25 KATI

Sağlık Bakanlığı, dün yapılan koronavirüs test sayısının 41 bin 131, vaka sayısının 2 bin 188 olduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258'e yükseldiğini bildirdi. Dün iyileşen kişi sayısı 4 bin 922, yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 480, entübe hasta sayısı da 818 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" dedi.