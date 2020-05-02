Son dakika: Türkiye 2 Mayıs corona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 2 binin altına düştü! | Video
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs ile mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün de günlük corona virüs tablosunu paylaştı. 2 Mayıs'ta açıklanan verilere göre 30 Mart'tan bu yana vaka sayısı ilk kez 2 binin altına düştü. Bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de bugün yapılan test sayısı 36 bin 318 olurken, bugünkü vaka sayısı ise bin 983 olarak açıklandı. Hayatını kaybeden hasta sayısı 78 olarak açıklanırken, bugünkü iyileşen sayısı ise 4 bin 451 olarak açıklandı.