Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi örnek gösterdi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık yetkilileri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri arasında gerçekleştirilen video konferans sonrası Türkiye'deki huzurevleri ve bakım evlerinin örnek gösterildiğini paylaştı. Ülkeyi temsilen toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç ve genel müdürlük çalışanları katıldı. Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh'ın da aralarında bulunduğu DSÖ yetkilileri yer aldı.

426 HUZUREVİ VE MERKEZ VAR, 27 BİN 500 YAŞLIYA BAKILIYOR

Dr. Koç, Türkiye'deki toplantıda yaptığı sunumda huzurevleri ve bakımevlerinde alınan önlemleri ayrıntılı bir şekilde anlattı. Dr. Koç, Bakanlığa bağlı 426 Huzurevi ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezinde toplam 27 bin 500 yaşlının bakım ve sağlık hizmeti aldığını belirtti. Kovid-19 salgını döneminde diğer ülkelere göre, Türkiye'de yaşlı hastalara tahsis edilen yatak ve ventilatör (suni solunum cihazı) sayısının ortalamanın üstünde bulunduğunu belirtti. Dr. Koç bu başarının sebebinin ise şöyle anlattı: "Ülke olarak başarının entegre olmuş sağlık ve bakım hizmeti uygulamasından kaynaklanıyor!"

HEMEN HAREKETE GEÇTİLER, TAKİP İZLEME BİRİMİ OLUŞTURDULAR Türkiye'de daha ilk vaka açıklanmadan önce 7 Ocak 2020 tarihinde koronavirüs ile ilgili ilk resmi yazıyı tüm İl Müdürlüklerine gönderdiklerini anlatan Dr. Koç, "İl vakanın ülkede görülmesi ardından Takip İzleme Birimi oluşturduk. İzleme ve Takip Birimlerimiz periyodik toplantılarla süreci çok yakından izledi.

Ayrıca, tüm kuruluşlarımızda kişisel koruyucu donanımların ve dezenfekte ürünlerinin anlık takiplerini yaptık. Aile Bilgi Sistemi üzerinden, kuruluşların tüm ihtiyaçlarını ve stoklarını takip eden bir modül oluşturduk. Bulaş yolunu, kuruluşa yeni kabulleri ve kuruluş dışına çıkışları yasaklayarak önlemiş olduk. Olası riskleri göz önüne alarak tüm kuruluşlarımızda 'izolasyon odaları ve katları' ve huzurevlerinden bağımsız alanlarda 'İzolasyon Kuruluşları' oluşturduk" dedi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç

BAŞKA ÜLKELER HASTAYI HUZUREVİNDE BIRAKTI, TÜRKİYE İSE SAHİP ÇIKTI

Dr. Koç sözlerine şöyle devam etti: "Hastalanan kimseyi yeniden huzurevlerimize almadık, kendilerine İzolasyon Kuruluşlarında hizmet verdik. Bütün kuruluşlarımızda yaşlı ve engellilerimizden şüpheli ve semptomları olanları tedavisi için hastaneye sevk ediyoruz. 14 gün hastanede kalıyorlar ve taburcu olduklarında Sosyal İzolasyon Kuruluşlarında hizmet alıyorlar. Sakinlerimizin tedavi süreçlerinin erken başlamış olması ve tedavilerinin hastanelerde yapılıyor olması önemli. Diğer ülkelerde yaşlıların hasta olsalar da huzurevlerinde kalma anlayışı var, bizde ise tam tersi; hastanede tedavi olmaları gerektiği anlayışı var. 26 Mart'tan itibaren de tüm kuruluşlarımıza girecek personeli de PSR tarama testlerine tabi tutuyoruz. Vardiya öncesi mutlaka testlerin yayılmasını zorunlu hale getirdik ve riskleri minimuma indirdik."

TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR!

Orhan Koç'un sunumunun ardından Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh: "Türkiye'nin Kovid-19 salgınında alınan tedbirler ve izlenen politika çok etkileyici ve Türkiye dünyaya örnek oluyor. Türkiye'nin kuruluşlarında alınan tedbirleri bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı aldık" dedi.