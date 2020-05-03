Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı son veriye göre Türkiye'de bugün 1670 yeni vaka tespit edildi, 61 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 MART'TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak." dedi.

DÜNKÜ VERİLER: VAKA SAYISI 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." dedi.