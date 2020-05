FETÖ-TİP-Geziciler algı operasyonunda da ittifak yaptı! Hedeflerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak var

Türkiye'de ülkemize yönelik algı operasyonunda ilginç ittifaklar oluşmaya başladı.



Terör örgütü YPG'deki öldürülen mensubu Ayşe Deniz Karacagil'e sahip çıkan TİP'li Hatay Milletvekili Barış Atay; FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu Televizyonu'nun eski sunucularından olan Ahmet Bozkuş ile Rabia Naz üzerinden algı operasyona girişen ve yurt dışında firarda olan Metin Cihan birlikte hareket etmeye başladı.

Barış Atay, Ahmet Bozkuş ve Metin Cihan'ın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alması dikkat çekiyor.



GEZİCİ METİN CİHAN, FETÖ'NÜN HESAPLARINI PAYLAŞIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mailleri ABD'deyken FBI tarafından hacklenmiş, bir çoğunun içeriği değiştirilmiş ve Türkiye'de FETÖ'nün kontrol ettiği Redhack'e verilmişti.

FETÖ yayın organı KronosHaber, söz konusu operasyonu yeniden başlattı. Gezici Metin Cihan, KronosHaber'in ülkemize yönelik algı operasyonu içeren paylaşımlarını RT ediyor.

FETÖ-TİP ALGI OPERASYONUNDA İŞBİRLİĞİ YAPIYOR!

Terörist başı Fetullah Gülen'i, "Yalnız bir kaptan, duygusal bir cerrah" olarak tanımlayan FETÖ'cü Ahmet Bozkuş'un; PKK mensuplarının ölümüne üzülen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan paylaşımını RT etmesi dikkat çekiyor.



FETÖ-TİP VE GEZİCİ İTTİFAKI!

TİP'li Barış Atay, FETÖ'cü Ahmet Bozkuş ve Gezici Metin Cihan'ın birlikte hareket etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef almasının tesadüf olmadığı, Türkiye'deki örgütlerin tek merkezden yönetildiğinin kanıtı olduğu ifade ediliyor.





BARIŞ ATAY, SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN PKK'LI AYŞE DENİZ KARACAGİL'E SAHİP ÇIKTI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay; CHP'nin desteğiyle HDP'den milletvekili seçildi.

Barış Atay, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın yanında yer alan, Suriye'de YPG örgütünde iken öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'e sahip çıktı.

Barış Atay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, YPG'li Ayşe Deniz Karacagil'e sahip çıktı ve "Yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm bulabilmek uğruna inisiyatif alıp, hayatının akışını değiştiren, gencecik bir devrimci daha" iddiasında bulundu.

Barış Atay, 1 Mayıs 2020 tarihinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde provokasyona imza attı.

Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen gruba sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi. Çıkan arbedede TİP Hatay Milletvekili Barış Atay grubu provoke etti ve polisleri itekledi.





AHMET BOZKUŞ, FETÖ'NÜN YAYIN ORGANI SAMANYOLU TELEVİZYONU'NUN SUNUCUSU, SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YÜRÜTÜYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organlarından Samanyolu Televizyonu'nun eski sunucularından olan Ahmet Bozkuş, yurt dışına firar etti.

Ahmet Bozkuş, sosyal paylaşım siteleri YouTube, Patreon ve Twitter gibi platformlardan paylaşımlar yaparak örgüt propagandasını sosyal medya ağları üzerinden sürdürüyor. Ahmet Bozkuş, gündemdeki popüler olayları yorumladığı video ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor, gündem hakkında yorum getirirken hedef gösterme ve mağduriyet algısı oluşturma yoluna başvuruyor.



BOZKUŞ, FETÖ'YÜ HİZMET HAREKETİ, TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İ "YALNIZ BİR KAPTAN, DUYGUSAL BİR CERRAH" OLARAK TANIMLIYOR!

Ahmet Bozkuş, 19 Nisan 2018 tarihinde The Cricle'de yayınlanan röportajında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimini görmezden geldi ve FETö'ye "Hizmet Hareketi" olarak tanımladı.

Ahmet Bozkuş, terörist başı Fetullah Gülen'i, "Yalnız bir kaptan, duygusal bir cerrah" olarak tanımlıyor.





"HİZMET'E DAİR KAFAMDAKİ DUVARLARI YIKAN İNSANLAR DERSHANE ÖĞRETMENLERİMDİ"

Ahmet Bozkuş, "Hizmet'le tanışmanız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Hizmet'le tanışmam çok erken zamanlarda, ortaokul birinci sınıfta olmuştu. Benim Hizmet'i tanımam ise çok daha sonra oldu. Bir evde kalmak, bir yurtta yaşamak, bir kurumda görev yapmak değilmiş Hizmet'te olmak. Lise yıllarımda Milli Gençlik Vakfı'nda takılan, Refah Partisi mitinglerinde amigoluk yapan bir genç olarak Hizmet'e dair bol ünlem işaretli sorularım vardı. Çok fazla eleştiriyordum o zamanlar. Şimdi de vazgeçmedim eleştirmekten tabii. O zamanki eleştirilerimin tamamı önyargılı, anlama gayretinden uzak, kulaktan dolma rivayetlerle şişirilmiş isabetsiz şeylerdi. Bunu Hizmet'i tanıyınca anladım ama epey zaman aldı açıkçası. Hizmet'e dair kafamdaki duvarları yıkan insanlar dershane öğretmenlerimdi. Zaten Hizmet'in en sempatik, sıcak, samimi ve ikna edici yanı da burasıydı. Fedakarlığı, "fedakarlık yapıyorum şu anda" diye düşünmeden yapan öğretmenler…



FETÖ'YÜ ORKESTRAYA BENZETTİ

Ahmet Bozkuş, "Genç yaşlarda Hizmet'le tanıştınız. Siz Hizmet'i nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Hizmet bir orkestra. Doğunun ve batının sazlarının birlikte çaldığı, çok sesli, çok dilli, çok kültürlü bir orkestra. Kalitesiz eserler icra etmeye hakkı olmayan, türküyü de operayı da hak ettikleri şekilde icra eden bir orkestra. Son derece uyumlu, düzenli ama tek kişilik performansların ve solo taksimlerin de yapılabildiği ve bu sebeple hiçbir sanatçının mikrofonunun kapatılmadığı özgür bir orkestra. Bir gün dağılsa, her biri bir yere gitse, konser salonu bulamasa bile tek başına aynı zarafet ve ustalıkla şarkılar söyleyebilecek kalitede solistlerin oluşturduğu bir orkestra. 'Bütün sazlar aynı olsun, hepsinden aynı ses çıksın, az olsun bizim olsun, kötü çalıyor ama olsun bizim arkadaşımız…' zehrinden korunması gereken bir orkestra. 'Piyasaya göre şarkılar yapalım, çok satsın, kaliteden taviz verelim de daha popüler olalım…' çukurundan uzak olması gereken bir orkestra."



METİN CİHAN, RABİA NAZ'IN ÖLÜMÜ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONA GİRİŞTİ

Metin Cihan, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde hayatını kaybeden Rabia Naz üzerinden algı operasyona girişti. Metin Cihan, 11 Eylül 2019 tarihinde yurt dışına firar ettiğini duyurdu ve "Şu an yurt dışındayım. Zor zamanlar geçiriyorum. Karşımda devlet değil mafya varmış gibi gibi hissediyorum, devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum" iddiasında bulundu.